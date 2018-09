Tardelli | “i giovani non si divertono”

calcioweb.eu

: Tardelli,crisi? Giovani non si divertono - OnlineSportsRT : Tardelli,crisi? Giovani non si divertono - CORNERNEWS24 : #Calcio - Tardelli,crisi? Giovani non si divertono Aperto anno sociale Us Acli,analisi momento 'no' pallone azzurro - ansacalciosport : Tardelli,crisi? Giovani non si divertono. Aperto anno sociale Us Acli,analisi momento 'no' pallone azzurro | #ANSA -

(Di venerdì 21 settembre 2018) I grandi cambiamenti nel mondo del calcio hanno profondamente modificato la situazione economica e sociale di questo sport. Se ne è parlato alla tavola rotonda ‘Il calcio italiano tra possibili innovazioni e arretratezza cronica’ in occasione dell’avvio dell’anno sociale 2018 dell’Unione Sportiva Acli, dove tra i relatori sedevano Marco, e la ex azzurra e tecnico dell’Under 15, Patrizia Panico. Ad aprire i lavori, dedicati anche al momento ‘no del calcio maschile, il presidente dell’Us Acli, Damiano Lembo. Secondo Panico “il bambino o la bambina nelle scuole calcio non si divertono più. Forse viene a mancare il cortile, la strada, quello che a noi ha fatto crescere”. Per, “le scuole calcio hanno voluto cancellare quanto fatto dai vecchi ed è un errore perché la storia non si cancella mai”. Il ...