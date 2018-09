TANZANIA | SI RIBALTA TRAGHETTO NEL LAGO VITTORIA | 136 MORTI Ultime notizie | cordoglio di

TANZANIA - traghetto si ribalta : oltre 100 morti : Il cordoglio di papa Francesco Papa Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio per le vittime del naufragio nel Lago Vittoria, in Tanzania. Il messaggio è stato trasmesso alle autorità civili ed ...

TANZANIA - si ribalta un traghetto nel lago Vittoria : “Centinaia di morti”. Le immagini del disastro : Un traghetto con a bordo circa 400 passeggeri si è ribaltato nella parte meridionale del lago Vittoria, in Tanzania, vicino all’isola Ukara. A renderlo noto la televisione pubblica Tbc, che ha citato il governatore della provincia di Mwanza. Il numero dei morti, al momento, è salito a 86, ma si teme che la cifra sia destinata a crescere. Ancora ignote le cause del disastro, ma secondo fonti locali l’imbarcazione poteva portare un ...

TANZANIA.Si ribalta traghetto - 200 morti : 23.44 Si teme che oltre 200 persone siano annegate nel naufragio di un traghetto nel lago Vittoria, in Tanzania. Finora 37 persone sono state tratte in salvo. Ma le ricerche dei dispersi sono state sospese. Riprenderanno domani mattina con il ritorno della luce. Non si conosce il numero preciso di persone che erano a bordo del traghetto che si è ribaltato. Fonte citate dalla Bbc parlano di circa 400 passeggeri.

