TALE E QUALE SHOW 2018 | SECONDA PUNTATA Diretta | Mara Venier giudice | Luxuria vincerà

Mara Venier/ La regina di Domenica In ospite di Carlo Conti (TALE e quale show) : Mara Venier, conduttrice di Domenica In, sarà ospite di Carlo Conti nella seconda puntata di Tale e quale Show nel ruolo di quarto giudice. Appuntamento in prima serata su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:35:00 GMT)