Svolta sulla manovra | Tria cede In arrivo altri 8 miliardi di euro

La collaborazione di Manafort è una Svolta per l'indagine sulla Russia? : Forse sì, perché è il più importante tra le persone vicine a Trump che hanno accettato di condividere informazioni con il procuratore Mueller

Svolta sulla Libia - Moavero riabilita il generale Haftar : L'HuffPost lo aveva anticipato ieri. Neanche ventiquattr'ore, e arriva la conferma. Sul campo. L'Italia e il generale Khalifa Haftar negoziano alla luce del sole. Sul futuro della "nuova Libia", sulla Conferenza di Roma, sulla data delle elezioni. Protagonista della Svolta diplomatica è il titolare della Farnesina, Enzo Moavero Milanesi. Non è un caso, che il ministro degli Esteri fortemente voluto dal Capo dello Stato, Sergio ...

Chi e quando doveva dare l'allarme sulla sicurezza del Ponte Morandi? Indagini vicine a una Svolta : La responsabilità ultima di quei mancati lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Ponte Morandi - approvati ma mai partiti - di chi è? Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia può essere considerato responsabile ultimo, o primo, della tragedia del 14 agosto, quando il viadotto Polcevera è venuto giù per cause legate al deterioramento dei piloni 9 e 10 uccidendo 43 persone? O ...

Sul ponte di Genova Svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Sulla nazionalizzazione tensione con FI e Lega : Ribaltare il sistema, puntando Sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

Protezione totale sulla tracciabilità dei messaggi Whatsapp : la Svolta di fine agosto : Arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda il futuro a medio termine di Whatsapp, una delle app più popolari non solo in Italia, ma in giro per il mondo. Nello specifico, in molti in questi anni si sono chiesti se sia possibile che un giorno la piattaforma consenta la tracciabilità dei messaggi, in modo tale da localizzare un mittente indipendentemente dal fatto che quest'ultimo decida o meno di condividere la propria posizione con ...

Daisy Osakue - la Svolta dai medici sulla ferita all'occhio : 'Potrà partecipare agli Europei di atletica' : La discobola, vittima quattro giorni fa di una aggressione a Moncalieri, si è sottoposta questa mattina ad una visita di controllo presso l'Istituto di medicina e Scienza dello Sport del Coni a Roma. ...

Al festival Alta Felicità : 'La Svolta sulla Tav? Presto per festeggiare' : Il dibattito sulla Torino-Lione deflagra nei giorni del festival dell'Alta Felicità, tradizionale appuntamento No Tav in programma a Venaus, in Valle di Susa, nel fine settimana. Suo direttore ...

Maiorca - Svolta nell’inchiesta sulla morte di Martina Rossi : individuati 2 testimoni chiave : individuati i turisti considerati testimoni chiave dall’accusa nel processo sulla morte della studentessa genovese avvenuta nel 2011 a Palma di Maiorca. La 20enne precipitò dal balcone della camera dei due imputati, gli aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, per sfuggire, secondo l’accusa, a un loro tentativo di violenza sessuale.Continua a leggere

