Sulla mia pelle | lettera a una giovane spettatrice per le sue lacrime di ragazza

(Di venerdì 21 settembre 2018) Cara Greta, sono giorni che penso alle tuedi. Un pianto muto che hai sfogato fuori della sala dove stavano proiettandomia. Eri stata brava a reggere fino ad allora. Forse speravi che lungo le stazioni della via crucis di Stefano Cucchi prima o poi ci sarebbe stato qualcuno che lo avrebbe aiutato a reggere la croce, o a rialzarsi. E invece niente. Il copione di Alessio Cremonini non prevede nessun cireneo, nessuna Veronica che gli asciughi la fronte. E allora non ce l’hai più fatta. Ti ho visto uscire e accucciarti. Piangevi quelleche a Stefano, ormai disidratato, non uscivano. Avevi la bocca spalancata ma non usciva la voce. Ti stringevi la pancia, tremavi di violente convulsioni, come “in preda all’orribile travaglio di far nascere l’avvenire”. È una frase de I fuochi, di Marguerite Yourcenar. Non so perché ci pensai quella sera, al ...