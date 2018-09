Stranded Deep arriva il 9 ottobre su PS4 e Xbox One

gamerbrain

(Di venerdì 21 settembre 2018) Telltale Games, azienda leader nel settore dell’intrattenimento digitale e gli sviluppatori di Beam Team Games, annunciano in data odierna che, il gioco di sopravvivenza ambientato in un open world, sarà disponibile per il download su PlayStation 4 eOne a partire dal 92018. Sarà possibile preordinare fin da subito il titolo per PlayStation 4 al prezzo di 23,99 EUR, a breve disponibile anche perOne.A seguito di un misterioso disastro aereo, dovrai affrontare il tuo destino di naufrago rimasto intrappolato in un arcipelago di isole deserte nella vastità dell’Oceano Pacifico. Solo e senza possibilità di richiedere aiuto, dovrai mettere alla prova le tue capacità di sopravvivenza in un’avventura dinamica ambientata in un open world. Esplora le isole e il loro mondo ...