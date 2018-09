Sticchi Damiani | “Senza accordo | niente F1 in Italia nel 2019”

F1 - Angelo Sticchi Damiani sul futuro del GP d’Italia : “Non sarà facile - ma proveremo a trovare un accordo con Liberty Media” : Continua a tenere banco il tema del contratto in scadenza nel 2019 del GP d’Italia di Formula Uno con Liberty Media, gestore del Circus delle quattro ruote. La volontà dell’ACI e del suo presidente Angelo Sticchi Damiani, figura di riferimento nell’organizzazione dell’evento, è quella chiaramente del rinnovo, a patto che vi siano le condizioni per poter procedere. Non è un mistero che i conti siano in rosso, se si va a ...

F1 - Sticchi Damiani convinto : “una vittoria della Ferrari a Monza sarebbe il modo migliore per onorare Marchionne” : Nel corso della presentazione del Gp d’Italia, il presidente dell’ACI ha chiesto alla Ferrari una vittoria da dedicare al compianto Sergio Marchionne Non c’è tempo per fermarsi, il Gp di Spa è finito da poche ore ed è già ora di pensare al prossimo appuntamento di Monza, una delle gare più attese della stagione di Formula 1. Daniele Badolato Con la vittoria in Belgio, Vettel ha portato a 17 il gap da Hamilton, una ...

Sticchi Damiani : Monza ancora in pericolo : ancora futuro incerto per Monza che, a quanto pare, è accomuntata a Hockenheim a causa di problemi finanziari. A dirlo, in pratica nella setimana che precede il GP, il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani: “Lo scorso anno abbiamo avuto un forte passivo e anche nel 2018 il budget non sarà migliore“, ha detto a La […] L'articolo Sticchi Damiani: Monza ancora in pericolo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - GP Italia 2018 : prevendite in calo a Monza. Sticchi Damiani : “Il passivo attuale non è sostenibile” : Non si sorride a Monza guardando le prevendite del prossimo GP d’Italia (2 settembre), quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. I dati in calo rispetto all’anno scorso sono ascrivibili alla classifica attuale del campionato: Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a tutti, con 24 lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel. La doppietta del britannico (Germania-Ungheria) ha avuto effetti nefasti non solo ...

