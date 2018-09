' Stese | se non ci scappa il morto non c' è attenzione delle istituzioni'

Gessica Lattuca - mamma scomparsa da Favara/ Ricerche e Stese in Belgio - il fratello “non è stata rapita” : Gessica Lattuca , mamma scomparsa da Favara : ancora mistero dopo oltre un mese. Le parole del fratello e le Ricerche anche fuori dall'Italia: è in Belgio ?(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:34:00 GMT)

Napoli nella morsa delle Stese - ira de Magistris : 'Il governo non fa nulla' : 'Cosa fa il governo per rafforzare, ad esempio, la presenza delle forze di polizia nelle nostre strade? Ha rafforzato gli organici? Ha intrapreso misure concrete? nulla' . Così il sindaco di Napoli ...

Pallavolo – Europei U19 : l’Italia non conosce ostacoli - Stese 3-0 le padrone di casa dell’Albania : Con questa vittoria, Fahr e compagne sono riuscite a blindare il primo posto nel girone, evitando così la Russia in semifinale Nell’ultima gara della fase a giorni dell’Europeo Under 19 femminile, le azzurrine di Massimo Bellano hanno conquistato un altro successo, superando le padrone di casa dell’Albania con un 3-0 (25-13, 25-14, 25-19) che non ammette repliche. Con questa vittoria, Fahr e compagne sono riuscite a blindare il primo posto ...