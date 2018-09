Stadio Roma | indagini su 400 000 euro versati da Parnasi «Alla Lega 250 000»

Stadio Roma : indagini su 400mila euro : ANSA, - Roma, 21 SET - Sono in totale 400 mila euro i contributi alla politica su cui la Procura di Roma sta indagando nell'ambito della vicenda del nuovo Stadio della Roma. Soldi che il costruttore ...

Stadio Roma - indagato il tesoriere Pd Bonifazi 'per finanziamento illecito' : Sotto la lente della Procura presunti versamenti illeciti da parte dell'imprenditore Luca Parnasi. Si contestano 150mila euro versati nelle casse della fondazione Eyu. Sotto osservazione anche 250mila ...

Stadio della Roma - si indaga su 400mila euro andati a organizzazioni vicine alla Lega e al Pd : L'inchiesta della procura della Capitale. Sono del valore di 400mila euro i contributi alla politica su cui la Procura di Roma sta indagando nell'ambito della vicenda del nuovo Stadio della Roma. Denaro che il costruttore Luca Parnasi ha dato anche alla onlus "Più Voci", vicina alla Lega, ...

Anzaldi (PD) : “Stadio Roma - M5S ha portato corruzione con Lanzalone” : Roma – “Con che coraggio Di Maio e i suoi colleghi M5s parlano dell’inchiesta sullo Stadio della Roma? E’ stato proprio il Movimento 5 stelle a portare la corruzione sul progetto, dando pieni poteri all’avvocato Lanzalone, oggi agli arresti. Il pm Ielo lo ha spiegato chiaramente: ‘Tutta la corruzione inizia da quando arriva Lanzalone a preoccuparsi del progetto'”. Lo scrive su facebook il deputato del ...

Roma - il deputato Giachetti deluso dalla squadra di Di Francesco : indicazioni anche sullo Stadio : Roberto Giachetti, deputato del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul caos nel PD. “Uno si domanda perché farsi del male così aggratis –ha affermato Giachetti-. La situazione è quella che è, il nostro meraviglioso popolo ci chiede di reagire, di dare un segnale di ripresa e noi ...

Stadio Roma : nuova indagine dell’Authority comunale rallenta tutto : Sul nuovo Stadio della Roma, dopo la ‘Parnasi Connection’, si abbatte un’altra tegola. James Pallotta si sfoga: “o me lo fate fare un me ne vado”. Emerge adesso, notizia della ultima ora, un nuovo problema relativo alla mobilità da e verso lo Stadio che si dovrebbe costruire a Tor di Valle. La tifoseria che già mugugna per un deludente avvio di campionato adesso teme veramente che sul progetto di Dan Meis possa ...

Roma - Pallotta : ‘Se salta il progetto Stadio me ne vado’ : Il progetto della Roma relativamente alla costruzione del nuovo stadio fatica a vedere luce. Le delibere comunali sono state approvate ma senza l’ok sulla variazione del piano regolatore non si potrà iniziare nessun iter per la costruzione. L’inchiesta denominata stadio Capitale intorno all’area di Tor Di Valle ha frenato non poco, nei tempi e nel merito, la conclusione della tortuosa strada burocratica. La Roma inizia ad ...

Stadio Roma - altre accuse a Parnasi. Ecco gli incontri con Lanzalone : Sono le pagine inedite del verbale della segretaria di Luca Parnasi, Elisa Melegari, a fornire nuovi particolari sull'affaire Tor di Valle. Contengono i dettagli estrapolati dall'agenda elettronica ...

Stadio Roma - altri politici nel sistema Parnasi : l'inchiesta si allarga : Gli atti già in mano ai pm basterebbero per arrivare subito al processo sull'affaire Tor di Valle. Ma la procura di Roma vuole continuare a indagare sul cosiddetto sistema Parnasi, perché stanno ...

Stadio Roma : verso rito ordinario : ANSA, - Roma, 5 SET - Non ci sarà rito immediato per gli indagati nell'indagine della Procura capitolina sul nuovo Stadio della Roma. Gli inquirenti di piazzale Clodio sono intenzionati a procedere ...

Stadio Roma - no al rito immediato : si va verso il procedimento ordinario : No al rito immediato per gli indagati nell'indagine della Procura capitolina sul nuovo Stadio della Roma. Gli inquirenti di piazzale Clodio sono intenzionati a procedere con il rito ordinario, futura ...