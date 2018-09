Stadio della Roma | si indaga su 400 mila euro di contributi | 250 mila alla Lega | 150 mila

Stadio della Roma - si indaga su 400mila euro andati a organizzazioni vicine alla Lega e al Pd : L'inchiesta della procura della Capitale. Sono del valore di 400mila euro i contributi alla politica su cui la Procura di Roma sta indagando nell'ambito della vicenda del nuovo Stadio della Roma. Denaro che il costruttore Luca Parnasi ha dato anche alla onlus "Più Voci", vicina alla Lega, ...

Genoa-Bologna - la cronaca della partita e i tweet dallo Stadio : Genova - 'Invecchia solo chi smette di sognare. Tanti auguri Grifone'. Sono 125 anni per il Genoa e la Gradinata Nord, cuore del tifo, accoglie così Marchetti e compagni. Perché è la prima al Ferraris ...

Allo Stadio "Bernicchi" festa tra sport e impegno sociale nel torneo "quadramentale" per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 anni della cooperativa la Rondine : Davvero bella la festa tra sport e impegno sociale vissuta stamattina Allo stadio comunale "Corrado Bernicchi" per la disputa del torneo di calcio a otto "QuadraMentale", organizzato per celebrare i 40 anni dall'approvazione ...

Allo Stadio "Bernicchi" festa tra sport e impegno sociale nel torneo "quadramentale" per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 ... : ... insieme alla presidente della cooperativa Asad Liana Cicchi , che hanno ulteriormente sottolineato con la propria presenza la vicinanza dell'amministrazione comunale e del mondo della cooperazione ...

Sabato allo Stadio "Bernicchi" in scena "quadramentale" : torneo di calcio a otto per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 anni ... : ... nel rimarcare che "in questo territorio è stata costruita negli anni una rete di sostegno importante in un contesto di sofferenza per le famiglie" e che "insieme al mondo della cooperazione sociale, ...

Astronomia : finale col “botto” per le stelle giganti rosse all’ultimo Stadio della loro evoluzione : Un finale con il ‘botto’: è quello che attende le stelle giganti rosse quando raggiungono l’ultimo stadio della loro evoluzione, esplodendo come supernove ricche di idrogeno. In molti casi, questo atto conclusivo avviene all’interno di una fitta nube circumstellare e questa peculiarità è stata al centro di uno studio internazionale, che ha visto coinvolto anche l’Osservatorio Inaf di Catania ed è stato coordinato dall’Università di Santiago del ...

Fiorentina - Nardella : “Presto un incontro con i Della Valle per il nuovo Stadio” : "Con i Della Valle ci vedremo presto per un approfondimento sulla questione nuovo stadio", ha detto il sindaco di Firenze. L'articolo Fiorentina, NarDella: “Presto un incontro con i Della Valle per il nuovo stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio Crotone - inizia petizione della Curva Sud per utilizzare l'Ezio Scida : Proprio la commissione prefettizia sui pubblici spettacoli ha ritirato l'agibilità allo Stadio per una mera questione burocratica: lo Stadio, infatti, è tecnicamente perfetto ma manca l'...

Stadio Ezio Scida di Crotone inagibile - sospesa la totale agibilità da parte della commissione di vigilanza pubblici servizi : Il prossimo campionato di serie B il Crotone non lo dovrà disputare sul proprio terreno. Così è stato deciso dagli

Caro capo ultrà della Lazio - sono donna e tifosa. E allo Stadio mi siedo dove mi pare : Caro capo ultrà, o se preferisci, Caro Diabolik Pluto, mi rivolgo a te che sei l’artefice del volantino sessista girato nella curva della Lazio, ieri sera, prima della partita contro il Napoli, quello che prescrive di non portare “donne, mogli, fidanzate” nelle prime dieci file dello stadio. A te, Caro nostalgico del patriarcato, voglio fare un paio di domande. Come potrai immaginare, da donna e tifosa, ho qualche problema ad accettare il tuo ...

Processo sullo Stadio della Roma : 'Parnasi a capo di un'associazionea delinquere' : Il progetto di costruire lo stadio della Roma a tutti i costi, anche arrivando a versare tangenti o facendo pressioni sui politici di turno, è più che sufficiente a costituire il 'programma criminale' ...

Stadio della Roma - la Cassazione : per Parnasi resta confermata l'associazione per delinquere : Stadio della Roma , confermata dalla Cassazione l'accusa di associazione per delinquere nei confronti del costruttore Romano Luca Parnasi nell'ambito dell'inchiesta sull'impianto a Tor di Valle e ...

Tav come lo Stadio della Roma. Gli M5s pensano a una riduzione delle cubature - a cominciare dalla mega stazione internazionale di Val di Susa : Lo si potrebbe chiamare "metodo Raggi". Nel massimo riserbo e senza scoprire le carte alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle stanno ragionando su come far proseguire i lavori della Tav ma nello stesso tempo far digerire la decisione al proprio elettorato malgrado le storiche battaglie grilline contro le grandi opere. In sostanza, nelle stanze del ministero dei Trasporti con il coinvolgimento di altri esponenti pentastellati che da sempre hanno ...

Stadio della Roma : Campidoglio affida accertamenti a Politecnico di Torino : Roma- Il Campidoglio ha affidato al Politecnico di Torino gli accertamenti su tutto il lavoro svolto fin qui sullo Stadio della Roma ed entro la fine settembre, secondo quanto riferito dall’emittente Radio Radio, si conoscera’ l’esito di queste verifiche. La decisione scaturisce dalla volonta’ di Roma Capitale, gia’ annunciata dal sindaco Virginia Raggi subito dopo l’indagine della Procura di Roma che ha ...