Spread Btp/Bund apre in calo a 240 punti : ANSA, - ROMA, 21 SET - Apertura in lieve calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 240 punti nei primi scambi contro i 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari a ...

Spread Btp Bund chiude in rialzo a 241 : ANSA, - ROMA, 20 SET - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund che segna, sulla piattaforma Bloomberg, 241 punti da 236 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,88%.

Spread Btp-Bund sale a 240 : ROMA, 20 SET - Lo Spread fra Btp e Bund sale a 240,2 punti base, in rialzo dai 236 di ieri, sulla piattaforma Bloomberg. Secondo l'agenzia americana pesano le parole del vicepremier Luigi Di Maio ...

Spread Btp Bund a 236 punti : ANSA, - ROMA, 20 SET - Avvio di giornata stabile per lo Spread tra Btp e Bund che segna, in base alla piattaforma Bloomberg, 236 punti come ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo ...

Obbligazionario : tensioni governo pesano sui Btp - Spread ai massimi di seduta : Sul versante Obbligazionario le pressioni del MoVimento 5 Stelle esercitate sul ministro dell'Economia per alzare il rapporto tra deficit e Pil al 2,5% dall'1,6% previsto da Giovanni Tria per la legge di bilancio 2019 pesa sul sentiment. Sottolineando che 'non possiamo aspettare due o tre anni ...

Rendimenti e Spread dei BTP in rialzo su parole Di Maio : A far scattare le vendite sui titoli di stato sono state le dichiarazioni del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi di Maio: nessuno scontro con il ministro dell'Economia Giovanni ...

Spread ai minimi dell'era M5S-Lega. BlackRock : ora Long sui BTP : A spingere all'ottimismo hanno contribuito le parole del ministro dell'economia Giobanni Tria, che parlando al Bloomberg European Capital Markets Forum di Milano ha ribadito che i provvedimenti ...

Rumor Tria scatenano acquisti sui BTP - Spread giù fino a quota 223 - tassi decennali al 2 - 70% : spread BTP-Bund in flessione per gli acquisti che si riversano sui BTP dopo i Rumor riportati dal Corriere della Sera: Rumor secondo cui il ministro dell'economia Giovanni Tria non sarebbe disposto a far salire con la legge di bilancio 2019 il deficit-Pil oltre la soglia dell'1,6%.

Da Snam a Enel a Cnh : la tregua sullo Spread BTp-Bund fa ripartire le emissioni di bond : Sono passati solo tre giorni lavorativi da quando il ministro Tria ha tranquillizzato i mercati e ha permesso allo spread di scendere fino ai 237 punti, ma le aziende italiane non hanno aspettato ulteriormente. In due giorni, insomma, le aziende italiane hanno raccolto sul mercato più che negli ultimi 4 mesi messi insieme. Il che dimostra chiaramente perché lo spread elevato rappresenti un handicap per l’intero sistema...

Spread Btp Bund chiude stabile a 253 : ROMA, 14 SET - Chiusura stabile per lo Spread tra Btp e Bund che segna, sulla piattaforma Bloomberg, 253 punti come ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,98%.

Spread Btp-Bund chiude poco mosso a 253 : ANSA, - ROMA, 13 SET - Il differenziale di rendimento fra Btp decennali e Bund, sulla piattaforma Bloomberg, chiude poco mosso a 253 punti base dai 254 di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale ...