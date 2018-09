Spotify For Artists | apre al mondo della musica indipendente

Svolta nel mondo della musica indipendente : arriva Spotify For Artists : Importanti novità per il mondo della musica indipendente. Spotify ha annunciato sul blog ufficiale della piattaforma che agli artisti indipendenti sarà permesso di caricare la propria musica gratuitamente. Post che recita: “Negli ultimi mesi abbiamo testato uno strumento di caricamento all’interno di Spotify per artisti, perché crediamo che ottenere nuova musica per i tuoi fan dovrebbe essere semplice. A partire da oggi invitiamo altri ...