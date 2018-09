SPORTS PARTY arriva il 30 Ottobre su Switch

gamerbrain

(Di venerdì 21 settembre 2018) Infino a 4 giocatori possono sfidarsi in locale in sei emozionanti attività: Basket, Frisbee, Golf, Jet Ski, Beach tennis, e Skateboard. Indipendentemente dallo sport scelto, i giocatori verranno accolti dalla bellezza di un’isola paradisiaca!debutta asuè divertimento senza fine per tutta la famiglia e offre la possibilità di fare un po’ di esercizio tramite l’intuitivo e naturale sistema di controllo. Le sfide per i giocatori comprendono: essere i più veloci nel colpire bersagli col Frisbee, battere i propri amici a Golf su nove buche differenti, vincere gare di Jet Ski e molto altro ancora. Inoltre i giocatori potranno personalizzare il proprio avatar per mostrare il loro lato sportivo, scegliendo colore della pelle, barba, capelli, vestito, scarpe e accessori. Ce n’è ...