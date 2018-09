digital-news

: Sportitalia, Calcio 21 - 24 Settembre (Primavera, Serie C, Argentina) - digitalsat_it : Sportitalia, Calcio 21 - 24 Settembre (Primavera, Serie C, Argentina) - tvdellosport : ????SERIE C! Sabato sera RIMINI-TRIESTINA ?? Calcio d’inizio ore 20:45 ? #SerieC In diretta. In chiaro. In esclusiva… - ElisaDonatini : Continuare per la propria strada in modo onesto, sudando, impegnandosi, senza scorciatoie o spintarelle...io posso… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) CAMPIONATO- Grande week end in diretta per la 2° giornata del campionato1 Tim in esclusiva su(canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), la televisione che racconta tutte le gare della stagione fino all’assegnazione dello scudetto.Telecamere accese per sette delle otto partite del turno e una gra...