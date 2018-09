Spoiler Uomini e donne oggi | Luigi era pronto ad abbandonate il trono ' per colpa' di Mara

Blastingnews

: RT @AngelaMascolo3: chi sta aspettando uomini e donne solo per vedere Mario? spoiler:IO #clario - Allegra46810386 : RT @AngelaMascolo3: chi sta aspettando uomini e donne solo per vedere Mario? spoiler:IO #clario - NoemiNicolosi : Spoiler: Mara uscirà da uomini e donne da sola #uominiedonne - AngelaMascolo3 : chi sta aspettando uomini e donne solo per vedere Mario? spoiler:IO #clario -

(Di venerdì 21 settembre 2018), venerdì 21 settembre, alle ore 14,45 su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata settimanale di. Il fortunato dating show di Maria De Filippi chiuderà la programmazione con il secondo appuntamento dedicato alclassico, durante il quale avremo modo di vedere tutte le novità che riguardano i quattro nuovi tronisti di questa stagione. Una puntata che si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena, e che avrà come protagonistaMastroianni, che addirittura voleva lasciare ilper la 'collega'Fasone.classico, le anticipazioni:in crisi Chi ha seguito la puntata di ieri pomeriggio disa bene chenon è entrato in studio insieme agli altri colleghi. Glidella puntata dipomeriggio rivelano che Maria De Filippi, nel momento in cui farà fare l'ingresso in studio aMastroianni, ...