Spiagge plastic free | nel tour Wwf primato dell' usa e getta

Al Salone Nautico di Genova tutti i numeri del Tour WWF Spiagge “Plastic Free” : È stata una grande azione di conservazione ‘attiva’ collettiva, quella che ha visto tra giugno e settembre animare 41 località costiere italiane con eventi di pulizia nel Tour WWF Spiagge ‘Plastic Free’: partito da Catania e lanciato da un appello di Fiorello e Stefania Spampinato, il Tour ha toccato Spiagge e scogliere dal nord al sud del paese coinvolgendo oltre 1.000 volontari di ogni età hanno che hanno setacciato complessivamente oltre 20 ...

Salone Nautico di Genova : il 21 settembre il WWF presenta i risultati del tour estivo “Spiagge plastic free” : Venerdì 21 settembre alle ore 12.00 presso il Teatro del Mare del Salone Nautico, Genova il WWF presenterà i dati conclusivi del tour nazionale “spiagge ‘plastic-free”, la maratona di pulizia che ha coinvolto per tutta l’estate partner di alto profilo scientifico e tecnico, centinaia di volontari e cittadini uniti tutti dallo stesso obiettivo: liberare alcune delle più belle spiagge italiane dall’invasione silenziosa della plastica che ...

World clean up day : sabato 15 settembre ultima tappa del tour WWF “Spiagge plastic free” : sabato 15 settembre si chiuderà in Sardegna, con un evento di pulizia dei litorali, il tour nazionale del WWF SPIAGGE ‘plastic-FREE’, una maratona di eventi che ha coinvolto per tutta l’estate partner di alto profilo scientifico e tecnico, centinaia di volontari e cittadini uniti tutti dallo stesso obiettivo: liberare alcune delle più belle spiagge italiane dall’invasione silenziosa della plastica che rappresenta il 95% dei rifiuti del mare e ...

Plastica abbandonata e olio esausto - il vero stato delle nostre Spiagge. Un rapporto : Su 78 spiagge monitorate da Legambiente nel 2018, un'area pari a 60 campi da calcio, i volontari dell'associazione hanno trovato quasi 50 mila rifiuti, una media di 620 rifiuti ogni 100 metri. Di questi l'80% è Plastica e ben un rifiuto su tre è stato creato per essere gettato immediatamente dopo il suo utilizzo e appartiene alle categorie di bottiglie e tappi, stoviglie, buste rinvenuti sul 95% delle spiagge ...

Nissan Navara per ripulire le Spiagge dalla plastica : Il pick-up Nissan più tenace per le comunità attive nella lotta all’inquinamento provocato dalla plastica. In un video, girato sulle coste della Cornovaglia, Navara OFF-ROADER AT32 affianca un team composto da padre e figlia per aiutarli ad affrontare la loro più impegnativa rimozione di plastica da una spiaggia. Ogni anno sono oltre 8 milioni le […] L'articolo Nissan Navara per ripulire le spiagge dalla plastica sembra essere il primo su ...

Ambiente - parte da Sabaudia campagna contro plastica su Spiagge : parte domenica 5 agosto da Sabaudia, località balneare del Parco nazionale del Circeo, la campagna estiva del ministero dell'Ambiente per sensibilizzare contro l'abbandono della plastica sulle spiagge ...