scuolainforma

: Joshua, Zachary, Michael e David sono i 4 ragazzi vincitori del nostro concorso 'All roads lead to Rome'! ?????? Ecc… - OfficialASRoma : Joshua, Zachary, Michael e David sono i 4 ragazzi vincitori del nostro concorso 'All roads lead to Rome'! ?????? Ecc… - scuolainforma : Speciale concorso straordinario: in attesa del decreto del MIUR - traniviva : Si svolgerà venerdì 21 settembre l'attesa premiazione della 3ª edizione del 'Premio Fondazione Megamark - Incontri… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Ilper l’infanzia primaria è stato il tema della discussione di ieri al Ministero con i sindacati. Questi hanno raccomandato ai responsabili di Viale Trastevere di pubblicare ilministeriale contenente il regolamento delentro il 10 ottobre. Indi esaminare quanto verrà deciso dai vertici ministeriali esaminiamo tutti i punti certi disponibili ad oggi. Il requisito dei 24 mesi di servizio Occorrerà essere in possesso di un servizio di 24 mesi intesi come 180 giorni per ogni anno scolastico o servizio prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino agli scrutini finali. La possibilità di conteggiare anche quest’anno nel computo del servizio prestato rimane legata ai tempi di uscita del bando. Qualora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenisse ad aprile 2019, i docenti che hanno iniziato quest’anno scolastico al ...