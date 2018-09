Spazio | RemoveDEBRIS | testato con successo il nuovo netturbino cosmico

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) È andato come previsto il debutto di, ilspaziale sviluppato dall’Università del Surrey per catturare con una rete i detriti nell’orbita terrestre. Il satellite sperimentale è stato messo alla prova lo scorso 16 settembre, dimostrando l’efficacia di una nuova tecnica per togliere di mezzo oggetti potenzialmente pericolosi intorno al nostro pianeta., del peso di 100 chilogrammi, è stato trasportato ad aprile sulla Stazione spaziale internazionale, per poi essere rilasciato nelloa giugno. Durante il test – riporta Global Science – lo spazzinoha lanciato una specie di ragnatela che poco dopo ha avvolto un finto pezzo di spazzatura cosmica – in questo caso, un nanosatellite che è stato appositamente rilasciato a una decina di metri di distanza. Quello della spazzatura spaziale è un problema sempre più urgente: secondo le ...