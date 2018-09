Sossio Aruta ha lasciato Ursula dopo Temptation Island Vip? FOTO

“Maria De Filippi incredula!”. Rivelazioni scottanti a Uomini e Donne : “Le mie labbra e non solo.” Eccolo - Sebastiano : il nuovo Sossio Aruta : Il trono Over di Uomini e Donne sta regalando grandi emozioni fin dalle primissime settimane. A tenere banco, in questo avvio di settembre, è la stessa coppia che lo scorso anno ha catalizzato l’attenzione: Riccardo Guarneri e Ida Platano. Il tarantino e la bresciana, protagonisti anche a Temptation Island lo scorso luglio, sembrano essere proprio ai ferri corti. Anzi, a dirla tutta, sembra che la loro relazione sia arrivata al capolinea: ...

Ursula Bennardo delusa da Sossio Aruta : “Mi sento presa in giro” : Temptation Island Vip: Ursula Bennardo e Sossio Aruta ai ferri corti In questa prima puntata di Temptation Island Vip a far molto discutere i numerosi telespettatori è stata senza ombra di dubbio la coppia composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Difatti i due, già prima di approdare in Sardegna per partecipare al reality show delle tentazioni, non hanno nascosto di aver avuto nelle settimane precedenti diversi problemi, che hanno raffreddato ...

Sossio Aruta contro Ursula : la frase che fa infuriare il pubblico e Valeria Marini : Temptation Island Vip, Sossio non ama Ursula: Valeria Marini indignata Sossio Aruta ha già lasciato il segno a Temptation Island Vip. Nel corso della prima puntata del programma l’ex Cavaliere del Trono Over ha ammesso alle tentatrici di non amare davvero Ursula Bennardo. Una confessione che ha deluso l’ex Dama di Uomini e Donne ma […] L'articolo Sossio Aruta contro Ursula: la frase che fa infuriare il pubblico e Valeria Marini ...

Chi è Sara Melucci? La tentatrice che ha fatto breccia nel cuore di Sossio Aruta a Temptation Island Vip [GALLERY] : Sara Melli: la personal trainer tentatrice a Temptation Island Vip che ha subito mostrato una particolare complicità con Sossio Aruta, ecco chi è 11 le sensuali tentatrici che cercheranno di far crollare le certezze dei fidanzati che hanno deciso di partecipare alla prima edizione di Temptation Island Vip. C’è chi è riuscito a farsi notare sin dai primissimi giorni di convivenza all’interno del villaggio: come Sara Melucci, la ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Temptation Island Vip : Sossio Aruta e Ursula Bennardo Sono stati tra i protagonisti nella passata stagione del trono over di Uomini e Donne. Usciti insieme dalla trasmissione, mettono alla prova il loro amore a Temptation Island Vip. Loro sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Temptation Island Vip: Sossio Aruta e Ursula Bennardo LUI – Sossio, classe 1970, è di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E’ un calciatore e milita nella Torrese. ...

Temptation Island Vip : Sossio Aruta bacia una tentatrice! : Colpo di scena! Sconvolgenti sono le anticipazioni che ci giungono dalle registrazioni Temptation Island Vip! A quanto pare Sossio Aruta ha baciato una tentatrice. Il filmato ne è la prova! Maria De Filippi durante le nuove puntate Uomini e Donne, sta mostrando in anteprima alcuni filmati che riguardano “Temptation Island Vip“. Ed è proprio durante il Trono Over che in studio viene mandato in onda uno spezzone nel quale viene ...