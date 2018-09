Sony Xperia XA2 | Sony Xperia L2 e Samsung Galaxy A5 2017 ricevono le patch di sicurezza

I Sony Xperia XZ2 si stanno aggiornando con le patch di sicurezza di settembre e…? : Ok, è appena uscito l'Xperia XZ3, ma il Sony Xperia XZ2 non è certo divenuto dall'oggi al domani uno smartphone di bassa leva L'articolo I Sony Xperia XZ2 si stanno aggiornando con le patch di sicurezza di settembre e…? proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium iniziano a ricevere le patch di settembre 2018 - nel frattempo Huawei P20 Lite guadagna la GPU Turbo : La famiglia Sony Xperia XZ1 accompagnata da XZ Premium si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre 2018, mentre Huawei P20 Lite riceve la GPU Turbo. L'articolo Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium iniziano a ricevere le patch di settembre 2018, nel frattempo Huawei P20 Lite guadagna la GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.

Le cuffie Sony Xperia Ear Duo si aggiornano : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per le cuffie Sony Xperia Ear Duo, portando il loro firmware alla versione 2.0.0 L'articolo Le cuffie Sony Xperia Ear Duo si aggiornano proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G6 e Sony Xperia XZ Premium con Android 9 Pie su Geekbench : Motorola Moto G6 e Sony Xperia XZ Premium sono comparsi su Geekbench, il celebre sito di benchmark, con Android 9 Pie a bordo: le aziende stanno probabilmente procedendo con i test sulla nuova release. L'articolo Motorola Moto G6 e Sony Xperia XZ Premium con Android 9 Pie su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Torna il regalo per chi preordina un Sony Xperia : XZ3 - però - accontenta solo gli appassionati di videogiochi : Coloro che ne ordineranno uno entro il 5 ottobre, avranno diritto ad un download digitale di Call of Duty: Black Ops 4 L'articolo Torna il regalo per chi preordina un Sony Xperia: XZ3, però, accontenta solo gli appassionati di videogiochi proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 7 settembre : LG G7 - Honor 10 - Huawei P20 Pro - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, Honor 10, Huawei P20 Pro, Nokia 7 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 7 settembre: LG G7, Honor 10, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ3 in pre-ordine in Italia a 799 euro : Sullo shop di Sony è stato dato il via ai pre-ordini del Sony Xperia XZ3, che sarà disponibile a 799 euro a partire dal 5 ottobre 2018 L'articolo Sony Xperia XZ3 in pre-ordine in Italia a 799 euro proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ3 Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Sony Xperia XZ3 è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Sony Xperia XZ3 Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Sony Xperia XZ3? Stai pensando di Comprare Sony Xperia XZ3? In entrambi i casi, ottima […]

Come fare screenshot su Sony Xperia XZ3 : Guida per scattare screenshot su Sony Xperia XZ3. Come catturare screenshot su Sony Xperia XZ3. Salvare schermate su Sony Xperia XZ3 screenshot Su Sony Xperia XZ3 Sony Xperia XZ3 è stato presentato ufficialmente dall’azienda nipponica durante la conferenza dedicata ad IFA 2018. Si tratta di un nuovo top gamma che prosegue la dinastia della rinomata serie XZ, ma […]

Sony Xperia XZ3 in pre-ordine a 799 euro su Amazon Germania : Sulla versione tedesca di Amazon il Sony Xperia XZ3 sarà disponibile a 799 euro con in regalo una MicroSD da 64 GB. I pre-ordini sono già aperti L'articolo Sony Xperia XZ3 in pre-ordine a 799 euro su Amazon Germania proviene da TuttoAndroid.

Il display di Sony Xperia XZ3 batte quelli della concorrenza secondo Strategy Analytics : Sulle grandi potenzialità dello schermo del Sony Xperia XZ3 si sofferma una ricerca condotta da Strategy Analytics nel mese di agosto L'articolo Il display di Sony Xperia XZ3 batte quelli della concorrenza secondo Strategy Analytics proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ3 è ufficiale : prezzo e caratteristiche : Sony Xperia XZ3 è stato annunciato oggi 30 agosto 2018 ed è il primo dispositivo dell’azienda giapponese ad utilizzare un display OLED: ecco le principali caratteristiche.Alla fine anche Sony si è adeguata al mercato presentando un dispositivo con un grande display in formato 18:9 e addirittura con tecnologia OLED: stiamo parlando del nuovo Xperia XZ3.Sony Xperia XZ3 è ufficiale: ecco le principali caratteristiche hardware e ...