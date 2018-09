Smog | Napoli | stop alle auto in città dal 1° ottobre

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) Una delibera del Comune di, predisposta per il miglioramento della qualità dell’aria, prevede loina partire dal prossimo 1°e fino al 31 marzo, in alcuni giorni della settimana. Di seguito i dettagli: “Conferma del divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci sull’intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria 9:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30, nel periodo compreso tra il 12018 e il 31 marzo 2019. Le limitazioni valgono ad eccezione della retestradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del comune di: tangenziale di; raccordo A1-Roma e A3-Salerno; strada regionale ex SS n. 162 – raccordo viale Fulco di Calabria e ad eccezione delle giornate festive e prefestive.” In deroga al ...