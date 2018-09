laprimapagina

: Siedi, leggi e viaggia. La biblioteca di Rekeep arriva a #Firenze - Laprimapagina : Siedi, leggi e viaggia. La biblioteca di Rekeep arriva a #Firenze - RobyDan67 : RT @rekeep_spa: Rekeep festeggia l'80° anniversario con un tour nel segno dell'integrazione e della condivisione. 800 capolavori della lett… - rekeep_spa : Rekeep festeggia l'80° anniversario con un tour nel segno dell'integrazione e della condivisione. 800 capolavori de… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Prende il via dal’iniziativa promossa da, che porterà in alcune delle più importanti piazze italiane, in collaborazione