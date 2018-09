Si è suicidato il figlio di Lory Del Santo | nuovo dramma per la showgirl di Verona

Lory Del Santo : Mio figlio Loren si è suicidato/ Piroso : Non è andata ai funerali per non perdere GF Vip : Lory del Santo “mio figlio Loren si è suicidato”: la rivelazione choc a Verissimo. Il dramma avvenuto un mese fa e la decisione di entrare comunque al Grande Fratello Vip. L'annuncio di Lory Del Santo ha scosso l'opinione pubblica e il mondo dello spettacolo: il figlio Loren di 19 anni, a detta della showgirl "si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale".