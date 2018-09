“Si cambia allenatore per non cambiare squadra” Celotto lascia il ministro Grillo

F1 - Ross Brawn ridimensiona la Ferrari : “Si è rotto l’incantesimo - c’è bisogno di cambiare qualcosa” : Analizzando il duello tra Ferrari e Mercedes, il direttore sportivo della Formula 1 ha espresso il proprio giudizio sul momento attraversato dal team di Maranello La situazione in casa Ferrari non è delle migliori, la sonora sconfitta subita a Singapore non era stata messa in preventivo, soprattutto con quelle proporzioni. Mercedes e Red Bull sono apparse superiori, lasciando solo le briciole al Cavallino sul circuito di Marina ...

“Siete scorretti!”. Ryanair - viaggiatori infuriati. Fate attenzione. Cambia tutto. Il nuovo regolamento è retroattivo. Ecco cosa potete portare a bordo : Sta generando confusione e rabbia tra i viaggiatori il nuovo regolamento per i bagagli di Ryanair. Di fatto finisce un’era. Dal primo novembre non sarà più possibile infatti portare a bordo gratuitamente i trolley fino a 10 chili. Ma come funzionerà d’ora in poi? La compagnia di volo low-cost ha pubblicato sul proprio sito le risposte ai dubbi più frequenti dei passeggeri sulle nuove regole. Prima tutti i clienti che non avevano ...

Tap - Di Maio : “Si ascoltino le comunità. M5S non ha cambiato idea”. Confronto con Calenda su Ilva? “Troppo tardi” : Un nuovo caso per il M5S e per il ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, nonché capo politico del M5S, Luigi Di Maio, dopo la contestazione subita dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a opera di attivisti “No Tap“. L’infrastruttura tanto contestata dalla popolazione locale verrà bloccata dal governo giallo-verde oppure verrà realizzata? “Come ha detto anche il ministro Moavero Milanesi, in Azerbaigian, ...

Consente al marito di stuprare la figlia piccola per anni : “Si scambiavano la stanza” : Consente al marito di stuprare la figlia piccola per anni: “Si scambiavano la stanza” Una 72enne australiana è stata condannata a due anni di carcere per aver permesso l’abuso di un minore di 16 anni. Sua figlia. La donna si è dichiarata colpevole anche di incesto. In diverse occasioni sarebbe andata a dormire nel letto […] L'articolo Consente al marito di stuprare la figlia piccola per anni: “Si scambiavano la stanza” proviene da ...