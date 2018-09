Sfrattato il Pd dalla Bolognina Di nuovo simbolo | ma di un partito in crisi

huffingtonpost

: Nonno Mariano è stato sfrattato. Si può portare via così, dalla casa dove viveva da 60 anni, un uomo di 90 anni in… - redazioneiene : Nonno Mariano è stato sfrattato. Si può portare via così, dalla casa dove viveva da 60 anni, un uomo di 90 anni in… - martinoloiacono : Il #Pd sfrattato dalla storica sede della Bolognina. Le ironie della Storia. #rassegnastampa #22settembre - PatriziaOrlan11 : RT @MichelaMirani: Nonno Mariano,90enne in gravi condizioni di salute,il 14 settembre x volontà della nipote verrà sfrattato dalla casa in… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Ildel Pd è accartocciato tra scrivanie ammassate e computer accantonati in un angolo. La bandiera dei Ds è stata staccata dal muro, gettata a terra. Non è una bandiera qualunque, ma quella che porta la firma di Achille Occhetto. Risale a poco tempo dopo la svolta della, che segnò la fine del Pci e la nascita del Pds. A staccare la bandiera, accantonare i 'cimeli' di quella giornata storia, ma anche ad accartocciare ildel Pd e ammassare i computer non sono stati i vandali: il circolo del Pd dellaè stato. Dovrà trasferirsi in uno spazio più piccolo. La decisione era già stata presaFondazione Duemila, che gestisce il patrimonio di quelli che furono i Ds. Il trasloco, però, è stato anticipato, senza preavviso e con grande stupore del volontario che per primo si ...