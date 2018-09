Serie B | le escluse chiedono l’intervento del Governo | “Provveda al reintegro”

Serie C - la Juventus è la prima ad avere una squadra B : escluse Prato e Como : Inizia ufficialmente l'era delle seconde squadre in Italia. Ad inaugurare il nuovo corso sarà la Juventus, la cui squadra B è stata ammessa al prossimo campionato di Serie C. Attraverso una nota ...

Ripescaggi Serie C - tre squadre ammesse al campionato : c’è la Juventus B - due le ‘escluse’ : Ripescaggi Serie C – L’inizio dei campionati si avvicina sempre di più, un torneo che preannuncia sicuramente grande spettacolo è quello di Serie C con tante società che hanno iniziato un progetto ambizioso, altre invece devono fare i conti con qualche problema economico. Nel frattempo arrivano importanti novità, Prato e Como non sono state ammesse al campionato di Serie C 2018/2019 perchè non hanno soddisfatto tutti i ...

Serie B e Serie C - sono 6 le squadre escluse dal prossimo campionato : E’ caos in Serie B e Serie C, sono 6 le squadre che non si sono iscritte. Nel campionato cadetto a Bari e Cesena si è aggiunto l’Avellino: “Avellino non ammesso al campionato. escluse altre due società di Serie B e tre di Serie C. L’Avellino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B. Inoltre due società di Serie B, Bari e Cesena, e tre di Serie C, Reggiana, Andria e Mestre, che non hanno presentato ...

Serie A e Serie B - la lista delle squadre escluse o a rischio : Quali campionati il prossimo anno? Anche i massimi tornei sono da definire. Rischiano di non poter disputare la Serie A il Parma Fc e il Chievo, squadre implicate in un processo sportivo per il quale si attende la sentenza: la Procura federale ha richiesto, a carico del Parma, due punti di penalizzazione nell’ultima Serie B (che comporterebbe la mancata promozione diretta in Serie A) o 6 nella prossima Serie A; e una pesante sanzione anche ...

Serie C - Covisoc elenco 10 società escluse/ Ricorso entro il 16 luglio : pronte Juventus e Milan B : Serie C, la Covisoc esclude 10 società, Ricorso entro il 16 luglio: pronte a subentrare Juventus e Milan B. Se venissero effettuati dei ripescaggi, attenzione alle seconde squadre...(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:17:00 GMT)