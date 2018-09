Serie B | Entella scrive a Figc

Serie B a 19 o a 22 squadre? Nel caos dei ricorsi sei club sperano nel ripescaggio. Ma l’Entella ha già esordito in Serie C : C’è la Serie B che a un mese dall’inizio ancora non sa se sarà a 19 squadre (come stabilito dalla Lega, in accordo con Figc e Coni) o a 22 (come previsto dalle regole). La Serie C che, a catena, brancola nel buio: quattro squadre (Catania, Ternana, Novara e Siena) che aspettano il ripescaggio, sei partite già rinviate (altrettante lo saranno il prossimo weekend), ricorsi in ogni grado della giustizia sportiva ed amministrativa, sentenze ...

Caos Serie B : Entella verso la riammissione - ma ha già giocato in C : L'Entella non si era unita ai ricorsi delle altre e martedì ha così esordito in Serie C, battendo il Gozzano per 3-1: la partita va verso l'annullamento. L'articolo Caos Serie B: Entella verso la riammissione, ma ha già giocato in C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - Gozzano-Entella 1-3. La Virtus vola grazie a Nizzetto e alla doppietta di Mota : GOZZANO - La Virtus Entella strapazza il neopromosso Gozzano . Padroni di casa in vantaggio con Secondo alla metà del primo tempo. Pareggio al 52' con un gran gol di Nizzetto . Il sorpasso ligure ...

Ripescaggi Serie B - respinto il ricorso dell’Entella : Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto relativo al ricorso presentato, in data 20 agosto u.s., da parte della Società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), pubblicata, nel solo dispositivo, il 9 agosto 2018, con il C.U. n. 00/CFA (2018/2019), che, rilevando il litisconsorzio necessario tra i ...

Ripescaggi Serie B - l’Entella chiede la riammissione : Ripescaggi Serie B – “Egregi Signori, facendo seguito a tutta la pregressa corrispondenza, considerata la recente modifica dell’Art.50, comma 3 delle NOIF che recita: -“Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera assunta con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può ...