Sequestro 1 mln a vicino Banda Magliana

Droga tra Italia e Baviera : 30 arresti - Sequestro da 20 mln : Roma, 10 set., askanews, - Duro colpo ai canali di rifornimento della Droga dal Nord Europa all'Italia: è di 30 arresti e 120 chili di Droga sequestrati, cocaina, eroina e marijuana,, per un valore ...

Lega - al via il Sequestro di 49mln. Salvini : &qout;Facciano pure. Dalla nostra gli italiani&qout; : Ma Salvini non arretra e va all'attacco: &qout;Se vogliono toglierci tutto che facciano pure, faremo politica tranquillamente; abbiamo Dalla nostra gli italiani&qout;

Calabria - Sequestro cannabis per 36 Mln : 9.00 Le Fiamme Gialle della compagnia di Melito Porto Salvo (RC) con l'ausilio di elicotteri della sezione aerea della GdF di Lamezia Terme (Cz) hanno individuato e sequestrato due piantagioni di cannabis nei comuni di Roccaforte del Greco (Rc) e Bovalino (Rc). Le piante, quasi 7.000, erano in ottime condizioni vegetative e dalle inflorescenze si sarebbero potuti ricavare circa 4.500 chilogrammi di marijuana. Immesso sul mercato, lo ...

Biondi Santi indagato : guai tributari per il re del Brunello/ Ultime notizie - Siena : Sequestro per oltre 4 mln : Biondi Santi indagato per reati tributari: nei guai l'imprenditore e re del Brunello. L'inchiesta condotta dalla procura di Siena con la collaborazione della Gdf.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:29:00 GMT)

Convalidato Sequestro 5 mln Formigoni : ANSA, - MILANO, 16 AGO - Per il "gravissimo sistema illecito di storno di denari pubblici a fini privati" che ha trovato "ampi riscontri, oltre ogni ragionevole dubbio" nelle indagini sul caso Maugeri,...

Malagrotta : Sequestro da 190 mln euro : ANSA, - ROMA, 27 LUG - Nuovi guai giudiziari per Manlio Cerroni, lo storico patron della discarica di Malagrotta. Il gip di Roma, su richiesta della Dda, ha firmato un decreto di sequestro preventivo ...

Palermo : annullato Sequestro oltre 1 mln : ANSA, - Palermo, 23 LUG - Il Tribunale del riesame di Palermo ha dissequestrato il denaro - oltre un milione - sequestrato dal Gip, su richiesta della Procura, al Palermo calcio e all'ex patron ...

Sequestro record della Finanza 21 mln sottratti a un imprenditore : Sequestro record della Finanza a Palermo. Una villa con piscina panoramica, tre aziende, auto di lusso, terreni e appartamenti. Un patrimomio pari a 21 milioni di euro appartenente a Petro Formoso, arrestato il 5 aprile e ritenuto uomo d'onore della famiglia mafiosa di Misilmeri Segui su affaritaliani.it

