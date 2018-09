Semplice e borghese La perfezione di Prada

ilgiornale

: RT @GloriaP81: @mdimagritt “Travolti da un insolito destino nell'azzurro...” anche se adoro anche “I basilischi”).Il perché è semplice la l… - mdimagritt : RT @GloriaP81: @mdimagritt “Travolti da un insolito destino nell'azzurro...” anche se adoro anche “I basilischi”).Il perché è semplice la l… - GloriaP81 : @mdimagritt “Travolti da un insolito destino nell'azzurro...” anche se adoro anche “I basilischi”).Il perché è semp… - GLFurano : @figuredisfondo Sono d'accordo con te su tutto. E' la definizione di 'contesti disagiati' che ci differenzia. Il ra… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Non vorrei se la prendessero con la moda che è rimasta l'unico mondo con un po' di coraggio». La grande signora del made in Italy ammette poi di fingere di non far politica con il suo lavoro e questo ...