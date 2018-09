Sei milioni di veicoli prodotti | la fabbrica della Sevel in festa

Lo stabilimento Sevel raggiunge i Sei milioni di veicoli prodotti : Il sito industriale in Val di Sangro ha tagliato il traguardo di sei milioni di veicoli prodotti con un Ducato Natural Power...

Atac - in Sei mesi utile da 5 - 2 milioni : Il rilancio della azienda grazie ai 5 stelle : Atac, in sei mesi utile da 5,2 milioni: Il rilancio della azienda grazie ai 5 stelle “La cura di risanamento dell’azienda pubblica di trasporti di Roma sta iniziando a dare i primi risultati.” Così Virginia Raggi in un post pubblicato sul Blog delle stelle nel quale dichiara che “l’Atac ha registrato un risultato netto a giugno pari a 5,2 milioni di euro, con ricavi in progressivo aumento.” Se due anni fa c’era “una società praticamente fallita ...

Lombardia e Veneto : un piano per i Giochi da Seicento milioni : seicento milioni da trovare in sette anni. Forse pure meno secondo il governatore del Veneto Luca Zaia. Questa la condizione per portare a casa e rendere sostenibili le Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina. La cifra spalmata dall’inizio dei giochi non è neppure troppa. Fanno più o meno 85 milioni l’anno da dividere tra Lombardia e Veneto. Il sindaco d...

Tangenti Algeria - Scaroni ed Eni assolti. Condannati altri Sei imputati e Saipem : ordinata confisca di 197 milioni di euro : Paolo Scaroni non è colpevole di corruzione internazionale. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Milano che hanno assolto l’ex amministratore delegato di Eni nel processo sulla presunta maxi tangente pagata da Saipem in Algeria. I giudici hanno anche assolto anche Antonio Vella, manager di Eni, ex responsabile del gruppo per l’area del Nord Africa. Giudicato non colpevole anche il gruppo del cane a sei ...

Ecco come il Pd ha perso Sei milioni di voti dal 2008 a oggi : Sei milioni di voti persi in dieci anni. Per la precisione 5.958.242. Dal 4 marzo il Pd non pensa ad altro. E, soprattutto, continua a discutere e dividersi sulle domande che questa caduta libera porta con sé: come è stato possibile? Cosa abbiamo sbagliato? Com'è possibile recuperare gli elettori pe

Tangenziale di Napoli - la guerra dei pedaggi : il Comune rivuole Sei milioni : È guerra sul pedaggio della Tangenziale. Il Comune di Napoli chiede al Governo giallo-verde di restituire alla città la quota degli incassi dai passaggi al casello che...

Ilva - Martina a Di Maio : “Sei hai una faccia sola - chiedi scusa a Taranto. La tua sceneggiata è costata 80 milioni” : “Sono andati in giro, in lungo e in largo, a cercare fantomatiche soluzioni, salvo poi chiudere la partita esattamente nel solco del lavoro che i governi del Pd avevano costruito”. Maurizio Martina attacca i Cinque Stelle dal palco della Festa dell’Unità di Ravenna sulla chiusura della trattativa per la cessione dell’Ilva grazie all’accordo sindacale firmato al Mise tra azienda e sindacati. “Caro Di Maio, se ...

Nicky Hayden - la famiglia chiede Sei milioni di euro di risarcimento all’automobilista che lo investì a Rimini : La famiglia di Nicky Haiden ha chiesto sei milioni di euro di risarcimento all’automobilista che il 22 maggio 2017 ha investito e ucciso il pilota statunitense a Misano Adriatico (Rimini). Il campione di motociclismo era stato travolto da una Peugeot 206 CC guidata da un 31enne di Morciano di Romagna. A dare la notizia della richiesta della famiglia è il Resto del Carlino. Il processo per omicidio stradale inizierà il 10 ottobre al ...

Siracusa - Vinciullo : 'Sei milioni per la messa in sicurezza del viadotto di Targia - ma inutilizzati' : "Nel 2007, quando ero Assessore alla Protezione Civile e alla Ricostruzione del Comune di Siracusa, l'Amministrazione Comunale presentò alla Regione una richiesta di finanziamento per consolidare e ...

Destinazione Turistica Romagna. Nel 2018 - Sei milioni per renderlo un prodotto integrato : ... sviluppo di nuove tecnologie a servizio del turista, campagne di comunicazione web e social finalizzate ad attrarre gli ospiti secondo gli standard piu' moderni, politica dei grandi eventi. E' ...

Huawei : 95 milioni di telefoni sul mercato nei primi Sei mesi dell'anno : La società intende rafforzare la propria rete di vendita aggiungendo altri 10.000 Store e 700 Experience Store in tutto il mondo entro la fine del 2018. Le prestazioni degli smartphone di fascia alta ...

Massimiliano Virgilio - Domeniche nei muSei - la proposta di Tomaso Montanari : "Con 100 milioni cultura gratis per tutti" : L'economia del patrimonio culturale deve puntare sui servizi annessi " sugli spostamenti, sui viaggi, pranzi, cene " generati dal movimento di persone verso le opere d'arte. Finora la posizione di ...

Domeniche nei muSei - la proposta di Tomaso Montanari : “Con 100 milioni cultura gratis per tutti” : Intervista allo storico dell'arte ed editorialista Tomaso Montanari, che sulla proposta di abolizione delle Domeniche gratis nei musei dichiara: "Giusto fermarle, creava condizioni invivibili per visitatori, opere e lavoratori. ?Ora si lavori per un patrimonio culturale gratuito sempre, per tutti. Basterebbero 100 milioni l'anno."Continua a leggere

Ansaldo STS - ricavi primi Sei mesi a 660 milioni : Teleborsa, - Ansaldo STS chiude il primo semestre con un volume dei ricavi pari a 660,1 milioni di euro, in aumento di 24,3 milioni di euro rispetto al dato di 635,8 milioni di euro del primo semestre ...