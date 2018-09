Seat Terraco | l’ammiraglia spagnola tecnologica e con le ruote alte FOTO

sportfair

: NUOVO SEAT TERRACO, IL SUV FLESSIBILE - Italpress : NUOVO SEAT TERRACO, IL SUV FLESSIBILE - Autopareri : Presentata la 'terza cugina' del gruppo VAG: dopo la VolkswagenTiguan e Skoda Kodiaq, ecco la Seta Terraco -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Tarraco è il terzo SUVe segna l’ingresso della Casa nel segmento dei SUV di grandi dimensioni, completando così la gamma già composta da Ateca e Arona LaTarraco nasce per soddisfare le esigenze di chi cerca la flessibilità di una vettura a 5 o 7 posti e la praticità di una posizione di guida rialzata, sapendo nel contempo apprezzare l’estetica di un’auto, che nella Tarraco si traduce in perfetto equilibrio tra carattere ed eleganza. L’ultima nata di casa, disegnata e sviluppata a Martorell e prodotta a Wolfsburg, in Germania, completa l’offensiva del Marchio nel segmento dei SUV, insieme ad Ateca e Arona, ed è inoltre un assaggio del futuro linguaggio stilistico. al passo con la crescente digitalizzazione del mondo che ci circonda, la Tarraco offre un Virtual Cockpit di 26 cm (10,25”) che consente al conducente di fruire in maniera ottimale di informazioni ...