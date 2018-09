scuolainforma

: Il curriculum scritto a penna di Mario #Pittoni, il responsabile scuola della Lega con la terza media.… - espressonline : Il curriculum scritto a penna di Mario #Pittoni, il responsabile scuola della Lega con la terza media.… - scuolainforma : Scuola, Mario Pittoni: ‘Abolizione ambiti, ripristino della titolarità su scuola’, chiarimento - FabioFabione24 : @mario_cama Fenomeno te lo spiego come a scuola elementare forse ci arrivi tutte le società hanno una radio ufficia… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Il senatoreha pubblicato, sul proprio profilo Facebook, un post all’interno del quale si intende fare chiarezza sull’abolizionechiamata diretta dei docenti. Il percorso da intraprendere sarebbe quello dell’abolizioned’ambito e il ritorno alladi istituto. Il Presidente7° Commissione Cultura al Senato ha voluto fare chiarezza in merito ad alcune errate interpretazioni circolate sul Web, in merito alle assegnazioni provvisorie., chiarimenti su abolizione chiamata diretta docenti ‘Con il ddl “Abolizionechiamata diretta dei docenti” – si legge all’interno del post dell’onorevole– il comma 73legge 107 resta in vigore per quanto attiene al 1° e al 2° periodo. Il 3° e il 4° periodo (che comunque hanno esplicato i loro effetti per gli ...