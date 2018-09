Scuola | con decreto Milleproroghe non passa norma salva precari

I giovani della Juve vanno a Scuola di finanza e risparmio con Ubi e la Feduf : Nell'ultima lezione, dal titolo 'Scegli Cosa Voglio', i ragazzi hanno fruito di una lezione interattiva sull'economia comportamentale, sui meccanismi alla base delle scelte economiche più importanti. ...

Miur - a breve bando concorso Scuola straordinario 2018 - decisi i requisiti : Il Miur, Ministero dell’istruzione, in questi giorni sta lavorando al nuovo concorso scuola straordinario previsto dal Decreto Dignità entrato in vigore l'11 agosto 2018, per la scuola dell'Infanzia e primaria, che vedrà protagonisti i diplomati magistrali che sono stati esclusi dalle GAE. A breve il concorso scuola per assumere i diplomati magistrali In questi giorni il Ministero dell’Istruzione ed i sindacati si sono riuniti per affrontare ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Scontro tra auto e Scuolabus in via dei Frati - specchietto rotto : Scontro tra un suv e uno scuolabus su via Beato Padre Pio a Nettuno, oggi all'ora di pranzo. Danni limitati, fortunatamente, per entrambi i mezzi che hanno rotto un cristallo e lo specchietto ...

Bimbo di 10 anni cade e muore travolto dallo Scuolabus : morto. Era con la mamma - lei si sente male : Incidente terribile stamani a a San Martino di Lupari , comune in provincia di Padova. Un bambino, di 10 anni, secondo una prima ricostruzione, è caduto dalla bici in mezzo alla strada dove in quel ...

Scuola - Corte Ue accoglie tesi Stato italiano su concorso : La partita delle ricostruzioni di carriera del personale scolastico si sposta in Cassazione . Secondo i giudici di Lussemburgo, la norma del Testo Unico della Scuola, relativamente alle ricostruzioni ...

EDUARDO PER INUOVI regia di Gianfelice Imparato dal 2 al 7 ottobre con i giovani diplomati della Scuola Orazio Costa : Gianfelice Imparato dirige al Teatro Niccolini di Firenze INUOVI , i giovani diplomati della Scuola per Attori 'Orazio Costa' della Fondazione Teatro della Toscana, in EDUARDO per INUOVI . Il ...

Vaccini - controlli Nas a Scuola : scoperte 55 autocertificazioni false - : Quasi 56mila documenti setacciati in 1.500 istituti scolastici in tutta Italia. I genitori che hanno dichiarato il falso sono stati denunciati

Nuova sede a Scicli : si comincia con Progetto Scuola Amica : Unicef Ragusa, inaugurata Nuova sede a Scicli alla presenza della neopresidente Elisa Mandarà. Al via il Progetto Scuola Amica e la Festa dei Nonni

Scuola - Ok della Camera alle videocamere negli asili e a test di controllo sui docenti : ecco le novità : La Lega fa sua la proposta di Forza Italia per l’introduzione nelle aule delle telecamere di sorveglianza. La proposta di legge di Annagrazia Calabria ha ottenuto ieri il sì di Montecitorio per la procedura d’urgenza: ora le Commissioni Lavoro e Affari Costituzionali avranno a disposizione 15 giorni di tempo per riportarla in aula e procedere alla votazione. Poi il passaggio in Senato. Scuola, telecamere negli asili: Matteo Salvini ...

Latina - Scuola realizzata senza fondamenta e palestra costruita con materiali scadenti : due arresti : Il tramite degli imprenditori era Isidoro Masi , ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Sperlonga ed ex funzionario della Provincia nel settore della scuola, già arrestato nell'inchiesta ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...

Stuprata dai compagni di Scuola - lo racconta ai prof ma loro cercano di farla abortire : La terribile storia di una 16enne vittima di uno stupro di gruppo nei locali dell'istituto. Dopo aver denunciato i suoi compagni di scuola ai prof , le autorità scolastiche l'hanno minacciata imponendole il silenzio e infine hanno cercato di farla abortire quando hanno scoperto che era incinta.Continua a leggere

Scuola costruita con materiali scadenti a Sperlonga - arresti a Latina - : Padre e figlio, imprenditori, avrebbero ottenuto i lavori, per un valore che supera il milione di euro, promettendo denaro ai funzionari. E per ottenere risparmi avrebbero violato le norme di ...