Scoperta l' isola dei gemelli

TV - Rai5 : “Wild Iberia” - alla Scoperta della la penisola iberica in estate : L’estate è la stagione dell’arsura. Nella penisola iberica, quasi ovunque le temperature superano i trenta gradi e le piogge sono solo un ricordo. Il secondo episodio della serie “Wild Iberia”, in onda lunedì 20 agosto alle 15.00 su Rai5, racconta con straordinarie immagini in time-lapse la disperata ricerca di ombra e acqua da parte delle creature che abitano queste terre. Al nord le montagne innevate dei Pirenei, al sud le ...