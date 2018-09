meteoweb.eu

: ++++ Forte boato e scia luminosa in cielo, decine di segnalazioni in tutta l'isola ++++ - lanuovasardegna : ++++ Forte boato e scia luminosa in cielo, decine di segnalazioni in tutta l'isola ++++ - MeteoWeb_eu : Scia luminosa solca i cieli d'Italia: #bolide avvistato da migliaia di persone da Nord a Sud, boato e paura in… - KarineLL_20 : RT @OlivierPLCastel: I sardi l'ani vista meddu cà no.?? => Forte boato e scia luminosa in cielo, decine di segnalazioni in tutta l'isola h… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Unaè stata osservata dadinella serata di ieri in gran parte d’Italia: numerose le segnalazioni relative a unche hato il cielo della Penisola pochi minuti dopo le 21:30. Laè durata alcuni secondi nel suo tragitto da est a ovest: ilè statoda numerosein Toscana, Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna: in quest’ultima regione è stato avvertito anche un forte boato. Unè comunemente inteso un corpo proveniente dallo spazio e che precipitando in atmosfera, si presenta come una palla di fuoco seguita da una. Di norma ilè un meteorite, cioè un frammento di roccia generalmente originario di una cometa o un asteroide che, trovandosi a passare in prossimità della Terra, viene attratto dal campo gravitazionale del nostro pianeta, ...