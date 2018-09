Schianto in via Colombo | moto contro auto

Parabiago - Schianto tra due auto in via Battisti : una si ribalta - ferito intrappolato tra le lamiere : Prima lo schianto tra due auto, una vettura che si ribalta e una persona che resta intrappolata nell'abitacolo. Poi le sirene dei soccorritori. Attimi di paura nella serata di mercoledì 12 settembre ...

Roma - Schianto mortale sulla via del Mare : ragazzo travolto e ucciso da 2 auto : Un ragazzo è morto investito sulla via del Mare nella notte. Il 28enne di nazionalità moldava è stato travolto questa notte, intorno alle 3, al km 6,700. La prima automobile a investiro era guidata da ...

“Addio - Claudio”. Per anni al fianco dei cittadini. Lo Schianto lo ha portato via : Auto contro Tir. Un morto. Succede a San Paolo sulla Strada provinciale IX in direzione di Quinzano d’Oglio. Per cause ancora da accertare l’auto con a bordo il 56enne Claudio Maggi ha sbandato improvvisamente andando poi ad impattare contro un Tir che, proprio in quel momento, proveniva dalla direzione opposta. Ex assessore proprio a Quinzano e candidato anche alle ultime elezioni amministrative Maggi non è morto sul colpo: quando i ...

Schianto sulla Via del mare. Un morto sul colpo. Disagi sulla viabilità : Tragedia a Roma nel tratto di strada che alla capitale porta a Ostia, giornalmente battuta da migliaia di veicoli. Per cause ancora da accertare una motocicletta guidata da un uomo di 49 anni si è scontrata con un’auto. Lo scontro, avvenuto intorno alle 8:15 all’altezza dell’incrocio con via Castel Fusano, nella zona di Ostia Antica. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale ...

Roma - terribile incidente sulla via del Mare : Schianto contro un'auto - morto motociclista : terribile incidente questa mattina sulla via del Mare in zona Ostia Antica, a Roma. Un motociclista di 49 anni è morto dopo essersi schiantato contro un'auto guidata da una donna di...

Schianto su via Nettunense - grave motociclista di Velletri : Un grave incidente stradale ha coinvolto un 58enne di Velletri, che a bordo di uno scarabeo 150, su via Nettunense, al km 10, all'incrocio con via Ginestreto in direzione Roma è finito contro una ...

In viaggio per il primo giorno di vacanza - poi lo Schianto : prof di liceo muore in autostrada : Erano appena partiti, in quello che era il loro primo giorno di vacanza che però si è trasformato in tragedia. Cristina Marconi, 58enne insegnante in un liceo di Mantova, è morta in un incidente stradale lungo...