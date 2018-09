Scherma paralimpica | Europei Terni 2018 | altre due medaglie azzurre Bronzo per Consuelo

oasport

: Scherma paralimpica, inarrivabile Bebe Vio: oro europeo nel fioretto [news aggiornata alle 20:38] - repubblica : Scherma paralimpica, inarrivabile Bebe Vio: oro europeo nel fioretto [news aggiornata alle 20:38] - poliziadistato : Una incontenibile #BebeVio ha vinto la medaglia d'oro ai #CampionatiEuropei di #scherma paralimpica in svolgimento… - toyota_italia : Una nuova indimenticabile medaglia d’oro! ???? @VioBebe trionfa agli Europei di Scherma Paralimpica 2018!… -

(Di venerdì 21 settembre 2018)dueper l’Italia ai Campionatidi. Oggi sono arrivati i bronzi diNora e di Martino Seravalli, rispettivamente nelle prove di fioretto femminile categoria C e di spada maschile categoria C. Nella prova di fioretto femminileNora è stata sconfitta in semifinale dalla russa Ksenia Ovsyannikova per 15-6. Successivamente la russa ha poi superato in finale la connazionale Pashkova con il punteggio di 15-10. In precedenza Nora si era aperta la strada del podio, vincendo nei quarti il derby azzurro contro Annamaria Soldera per 15-1. L’altrodi giornata è stato quello di Martino Seravalli, che si è arreso solamente in semifinale all’ucraino Serhii Shavkun per 15-4. L’ucraino ha poi superato nettamente in finale il lettone Valainis per 15-5. Erano usciti nella fase a gironi sia William Russo sia ...