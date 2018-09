Scandalosa Gilda film stasera in tv 21 settembre | cast | trama | streaming

cubemagazine

: Scandalosa Gilda - Stasera alle 21:15 su #Cielo #staseraintv #ScandalosaGilda - staseraintv_uno : Scandalosa Gilda - Stasera alle 21:15 su #Cielo #staseraintv #ScandalosaGilda - solops : #filmdellaserata 'Scandalosa Gilda' di Gabriele Lavia alle 21.15 su @CieloTV -

(Di venerdì 21 settembre 2018)è ilin tv venerdì 212018 in onda in prima serata su Cielo alle ore 21:15. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e regia La regia è di Gabriele Lavia. Ilè composto da Monica Guerritore, Gabriele Lavia, Italo Gasperini, Dario Mazzoli.in tv:Dopo aver spiato le evoluzioni erotiche del marito con la sua amante, una donna fugge e decide di vendicarsi offrendosi al primo uomo che incontra. Si imbatte in un disegnatore di fumetti, che, pur perplesso dallo strano comportamento della signora, finisce con l’innamorarsene. Ma lei, calata nel ruolo della donna di ghiaccio, gli concede il suo corpo, non la sua mente. Quando l’auto sulla quale viaggiano i due amanti occasionali cade in un ...