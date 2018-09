Scandalo pedofilia | Papa Francesco ha rimosso altri due vescovi cileni

ilgiornale

: Scandalo pedofilia, Papa Francesco rimuove altri due vescovi cileni #papafrancesco - MediasetTgcom24 : Scandalo pedofilia, Papa Francesco rimuove altri due vescovi cileni #papafrancesco - tusciaweb : Scandalo pedofilia, rimossi altri due vescovi cileni - UnioneSarda : Scandalo #pedofilia, #Papa #Francesco rimuove altri due vescovi cileni -

(Di venerdì 21 settembre 2018)ha accettato le dimissioni diduecoinvolti nello maxilegato alla.La prassi prevede infatti che siano i presuli a inoltrare al pontefice una richiesta finalizzata alla rinuncia. Poi il vescovo di Roma può accogliere o meno la domanda, ma è chiaro che a orientare determinate decisioni siano soprattutto la volontà e l'indirizzo dato dall'ex arcivescovo di Buenos Aires.A dover abbandonare l'incaricole saranno mons. Carlos Eduardo Pellegrin Barrera, vescovo di San Bartolomè de Chillan e mons. Cristian Enrique Contreras Molina, presule della diocesi di San Felipe. Si allunga così l'elenco degli ecclesiasticiche hanno salutato la berrettale in seguito alle notizie emerse in questi mesi. I lettori ricorderanno come l'intero episcopato del Paese sudamericano abbia optato per consegnare nelle mani del Santo Padre le ...