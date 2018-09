Sassuolo-Empoli | Andreazzoli | “Siamo stati ingenui”

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) Nel post gara, l’allenatore dell’ha sottolineato la mancanza di malizia ed esperienza che servirebbe alla sua squadra: “Dopo un primo tempo così ci si può aspettare di tutto. Avremmo potuto gestire meglio la gara. Dobbiamo crescere; Zajc è stato ingenuo nell’occasione della prima ammonizione, che poi abbiamo pagato alla lunga“. Il tecnico si rammarica anche per il gol dell’1-1, subito in inferiorità numerica: “Abbiamo preso il gol del pareggio in dieci, perché Bennacer non aveva la maglia pronta. Anche Acquah avrebbe potuto perdere del tempo per agevolare la sostituzione. Comunque, non voglio buttare la croce addosso a nessuno“. Secondola partita è stata bella, nonostante il 3-1 finale: “Sotto l’aspetto tattico e della preparazione della gara mi sono divertito. Abbiamo giocato a viso aperto ...