Sassuolo-Empoli 3-1 | i neroverdi vincono in rimonta

Sassuolo -Empoli : De Zerbi : “Siamo forti ma questa non è la nostra dimensione” : Al termine dell’incontro tra Sassuolo ed Empoli, i microfoni di Sky Sport hanno raccolto le dichiarazioni del mister dei neroverdi, Roberto De Zerbi . L’ex calciatore del Napoli ha raccontato come sia stato difficile preparare la partita contro gli azzurri, decisa dalla voglia di vincere dei suoi ragazzi: “Incontrare l’Empoli oggi è difficile. È stata una partita difficile da preparare, perché loro tengono il pallone ...

Il Sassuolo a valanga - battuto l'Empoli 3-1 : Il Sassuolo supera l'Empoli 3-1 nel posticipo del venerdì sera della 5 giornata di serie A.Non vuole smettere di stupire il Sassuolo , sempre vincente fino ad ora in casa contro l'Empoli , reduce dalla sconfitta di misura in casa contro la Lazio e a caccia di importanti punti di salvezza.De Zerbi si affida al solito 4-3-3 con Boateng, falso nueve e Di Francesco, titolare dopo la lite con Douglas Costa, schieramento confermato per Andreazzoli con ...

Tris del Sassuolo in rimonta all'Empoli : 3-1 e secondo posto : l Sassuolo si gode, anche se solo per una notte, il secondo posto solitario dopo la terza vittoria stagionale ai danni dell'Empoli, costretto a giocare gli ultimi venti minuti in dieci per l'...