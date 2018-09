Sanità | Italia sale al quarto posto al mondo per efficienza | scivolano gli Usa

La Sanità italiana è quarta nel mondo per efficienza. Ma è più utile denigrarla : E’ stata pubblicata da qualche giorno la classifica di Bloomberg sull’efficienza dei servizi sanitari nazionali del 2018: l’Italia ottiene un risultato eccellente, risultando quarta classificata dopo Hong Kong, Singapore e Spagna. Fatta la doverosa premessa che queste classifiche vanno considerate con una certa cautela perché basate su parametri che offrono una visione parziale ed incompleta di strutture molto complesse, il ...

Efficienza spesa sanitaria - Italia ok : 14.30 L'Italia è quarta al mondo per Efficienza della spesa sanitaria,un parametro che lega i costi all'aspettativa di vita.Così il rapporto Health Care Efficiency di Bloomberg,secondo cui il nostro Paese è salito di 2 posti ...

Efficienza spesa sanitaria - Italia ok : 14.30 L'Italia è quarta al mondo per Efficienza della spesa sanitaria,un parametro che lega i costi all'aspettativa di vita.Così il rapporto Health Care Efficiency di Bloomberg,secondo cui il nostro Paese è salito di 2 posti rispetto allo scorso anno ed è dietro solo a Hong Kong, Singapore e Spagna. L'analisi su dati di agenzie internazionali,dall'Oms al Fmi, riferiti al 2015, per i paesi che hanno almeno 70 anni di aspettativa di vita, un pil ...

Sanità : Veneto - da domani a Gallio quella italiana si interroga sul suo futuro : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - domani e venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la Sanità italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori e operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”, con il pat

Ambiente - geologi : Italia in infrazione sul radon - gravi impatti sanitari : “L’istituto superiore della sanità ha stimato che circa il 10% dei decessi per tumore polmonare siano attribuibili al radon. Attualmente l’Italia non ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom e dal febbraio 2018 si trova in condizione di infrazione. Occorre quindi porre attenzione ad un problema geologico poco conosciuto ma che ha importanti conseguenze di tipo sanitario“: lo ha dichiarato Vincenzo Giovine, vicepresidente ...

Sanita - Uecoop : -46 - 4% di infermieri in Italia rispetto alla media dei Paesi Ocse : E’ in negativo di oltre il 46% (-46,4%) il differenziale dell’assistenza infermieristica in Italia rispetto alla media degli altri Paesi Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Ocse in relazione all’allarme lanciato dal ministro della Salute Giulia Grillo al summit dell’Oms a Roma sulle carenze nel sistema Sanitario nazionale ...

Sanità - Grillo : “Non c’è allarme Tbc in Italia” : “Non c’è allarme Tbc in Italia. Altrimenti il ministero della Salute o l’Istituto superiore di Sanità lo avrebbero segnalato. Anzi, il numero dei casi si è ridotto negli anni, passando da 9,5 per 100.000 abitanti del ’95 a 6,5 per 100.000 del 2017”. Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, rispondendo a una domanda dei giornalisti dopo il post del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che su Facebook, ...

Sanità : in Veneto il primo menù d'Italia 'Amico dei diabetici' : Venezia, 12 set. (AdnKronos) - “Studi specifici hanno dimostrato che l’aspetto terapeutico legato all’alimentazione è in grado di ottenere risultati, sul controllo glicemico, superiori ad interventi farmacologici; in tutti i casi di potenziarne gli effetti, per cui ben vengano tutte le iniziative ch

Sanità : 4000 suicidi l’anno in Italia - esperti a confronto su come evitarli : È come se ogni 12 mesi un piccolo paese svanisse nel nulla: in Italia ogni anno 4.000 persone decidono di togliersi la vita, ma la metà poteva essere aiutata a cambiare idea. Una tragedia evitabile informando l’opinione pubblica, aiutando familiari e amici a riconoscere i segnali di allarme, sfatando i falsi miti e affidandosi a persone competenti. Questi alcuni dei temi che saranno affrontati in occasione della Giornata Mondiale per la ...

Sanità - l’Ospedale pediatrico Burlo primo in Italia : è il 28° del mondo : L’Irccs Burlo Garofolo di Trieste, ospedale materno-infantile di riferimento per il Friuli Venezia Giulia, e’ il primo Istituto di ricerca Italiano per qualita’ della ricerca scientifica, il 28mo al mondo. Il dato – si legge in una nota dell’Istituto – e’ stato pubblicato dal “THE” – Times Higher Education, periodico inglese specializzato in valutazione della qualita’ ...

Sanità - Oms : “Picco di West Nile in Europa - Italia tra le più colpite” : Boom di infezioni da virus del Nilo Occidentale (Wnv) nell’Europa centrale e meridionale, dove “nel 2018 le infezioni sono nettamente aumentate rispetto ai 4 anni precedenti”. A fare il punto sull’emergenza nel Vecchio continente è l’Ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità: al 16 agosto i casi autoctoni di West Nile nell’uomo sono stati 401 con 22 morti, riporta sulla base dei dati ...

Da bollette e Sanità una stangata per gli italiani : '7.300 euro l'anno a testa' : Spese choc da bollette e sanità, secondo quanto stima l'ufficio studi della Confcommercio: dall 'energia elettrica ai ticket sanitari alle assicurazioni , per il 2018 la quota di 'spese obbligate' si ...

Da bollette e Sanità una stangata per gli italiani : «7.300 euro l'anno a testa» : Spese choc da bollette e sanità, secondo quanto stima l'ufficio studi della Confcommercio: dall 'energia elettrica ai ticket sanitari alle assicurazioni , per il 2018 la quota di 'spese obbligate' si ...

Sanità - livelli italiani migliorano ma Campania e Calabria a fondo : Migliora, tra le regioni italiane, la capacità di garantire i livelli Essenziali di Assistenza (Lea): rispetto allo scorso anno passano da 5 a 2, ovvero Campania e Calabria, le regioni...