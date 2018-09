Samsung Galaxy J7 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 8 1 Oreo

Grosse novità per i Samsung Galaxy e le app preinstallate : aggiornamenti vari e requisiti : In tanti in questi giorni si stanno chiedendo quali Samsung Galaxy siano destinati a ricevere l'aggiornamento Android Pie, visto che alcuni modelli sembrano essere al limite, come del resto avrete notato anche da un nostro approfondimento degli ultimi giorni. Tuttavia, bisogna guardare anche alla stretta attualità dal punto di vista dell'evoluzione software, perché oltre agli upgrade sul fronte delle patch e della versione del proprio OS, ci ...

Venti minuti di video con il Samsung Galaxy S9 e Samsung Experience 10 : tutte le anticipazioni : C'è grandissima attesa in questo periodo per l'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per i Samsung Galaxy, con un chiaro indiziato che si trova in cima alla lista, se pensiamo alle novità che sono venute alla luce negli ultimi tempi per il Samsung Galaxy S9. Pochi giorni fa su queste pagine abbiamo avuto modo di analizzare alcuni screenshot di Samsung Experience 10 a bordo del top di gamma 2018, grazie al lavoro portato ...

Fermento Samsung Galaxy S7 : stop problemi sui Vodafone con l’aggiornamento XXS3ERI1? : Sono al centro della scena i Samsung Galaxy S7, questa volta tirati in ballo per la ricezione da parte dei brandizzati Vodafone dell'aggiornamento G930FXXS3ERI1, che regala ai possessori il diritto di fruizione della patch di sicurezza di settembre, con tutti gli annessi e connessi del caso (correzione di 9 vulnerabilità generiche dell'OS Android e di 18 exploit relativi al software proprietario). Trattasi di un pacchetto relativamente recente, ...

Samsung Galaxy A8 - A6+ - A6 - J6 - J5 e J3 2017 regalano la stampante HP Sprocket : Acquistando un Samsung Galaxy A8, A6+, A6, J6, J5 e J3 2017 potete ricevere in regalo la stampante portatile HP Sprocket del valore commerciale di 139 euro.In passato Samsung aveva già proposto in regalo la stampante portatile HP Sprocket che aveva a suo tempo un valore di listino pari a 139 euro: adesso si può trovare anche intorno ai 120-125 euro.Samsung Galaxy A8, A6+, A6, J6, J5 e J3 2017 regalano la stampante portatile HP Sprocket: i ...

Un video analizza nei dettagli la Samsung Experience 10.0 su Galaxy S9+ : Se ieri ne discutevamo con l'aiuto di fonti attendibili, quelle stesse hanno caricato oggi una dettagliata video anteprima sulla Samsung Experience 10.0 L'articolo Un video analizza nei dettagli la Samsung Experience 10.0 su Galaxy S9+ proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 : Samsung rilascia l’aggiornamento per il tasto Bixby : Samsung ha finalmente rilasciato l’aggiornamento ufficiale che permette ai possessori di Galaxy Note 9 controllare meglio il tasto fisico dedicato a Bixby.A forte richiesta da parte della comunità, finalmente l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare un aggiornamento per l’applicazione Bixby che permette di cambiare il comportamento del tasto fisico che attiva l’assistente vocale.Galaxy Note 9: Samsung aggiorna il ...

Samsung Galaxy S7 - S7 edge e Galaxy A5 ricevono le patch di sicurezza di settembre : Samsung Galaxy S7, Galaxy St edge e Galaxy A5 (2017) ricevono un aggiornamento con le patch di sicurezza del mese di settembre. L'articolo Samsung Galaxy S7, S7 edge e Galaxy A5 ricevono le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 (2018) : ufficiale il primo smartphone Samsung con tre fotocamere posteriori : Se la linea Galaxy S rappresenta i dispositivi top di gamma e i Galaxy Note i phablet del produttore sudcoreano, la famiglia di smartphone Galaxy A rappresenta quei dispositivi di fascia media realizzati da Samsung che racchiudono caratteristiche tecniche e di design interessanti ad un prezzo più abbordabile rispetto ai modelli di punta. Ogni anno, come è naturale che sia, il produttore rinnova la gamma, ma è con il 2018 che Samsung ...

Samsung Galaxy S9 avrà la funzione flaw detection di Galaxy Note 9 con Android 9 Pie : Il team di XDA ha anche trovato prove dello sviluppo di Samsung Galaxy S10 e di un aggiornamento dell'APK per Samsung, inoltre ha scoperto la presenza dell flaw detection, una delle nuove funzionalità della fotocamera di Samsung Galaxy Note 9 che ora è presente anche per Samsung Galaxy S9 nella versione Android Pie. L'articolo Samsung Galaxy S9 avrà la funzione flaw detection di Galaxy Note 9 con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy Note 9 - lo smartphone che si trasforma in taccuino per sfidare iPhone Xs Max : Galaxy Note 9 parte da un prezzo di 1.029 euro. È l’attuale smartphone di punta di Samsung, come sempre basato su sistema operativo Android. Ha un schermo molto grande, da 6.4 pollici, e questo lo mette in diretta competizione con una delle ultime creature di casa Apple, iPhone Xs Max (6.5 pollici, 1.2.89 euro per la versione base da 64 GB di memoria). Questi due pesi massimi offrono il meglio della tecnologia attualmente disponibile in ...

Addio agli avvii involontari di Bixby 2.0 su Samsung Galaxy Note 9 : alert anche per S9 e S8 : In questi mesi parlando di Bixby 2.0 ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulla questione inerente la lingua italiana, con alcuni indizi che lasciano ben sperare il pubblico ansioso si fare questo step, ma gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 9 nel corso delle ultimissime ore hanno ricevuto un aggiornamento per l'assistente vocale legato prevalentemente ad una funzione specifica. In attesa di saperne di più anche sul versante ...

L’era della tripla fotocamera su Samsung Galaxy è iniziata : perché prima su Galaxy A7 2018 : Il primo Samsuag Galaxy con sistema a tripla fotocamera principale è realtà: si tratta del nuovissimo Samsung Galaxy A7 2018, fresco di presentazione oggi 20 settembre. Il device porta con se l'assoluta novità per il brand sud-coreano che in molti si sarebbero aspettati magari su un'ammiraglia del calibro del prossimo Samsung Galaxy S10. Così non è stato e la specifica strategia ha pure un suo perché. Partiamo con lo specificare la feature ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere un modulo 5G : Un articolo pubblicato su XDA-Developers ci informa di come siano state trovate evidenze di un quarto futuro dispositivo della casa Sudcoreana. Ciò è stato possibile grazie all’installazione della prima release (davvero instabile) della Samsung Experience 10 basata Android Pie. Gli sviluppatori, prima di ogni altra cosa, hanno deciso di analizzare le app di sistema per provare a cercare qualcosa di interessante. Lo stesso XDA ci ricorda di come ...

Esselunga propone Samsung Galaxy S9 Plus da 256 GB al prezzo di 699 euro : Samsung Galaxy S9 Plus, in versione da 256 GB, sarà in promozione da Esselunga fino al 3 ottobre al prezzo di 699 euro. Interessante, non trovate? L'articolo Esselunga propone Samsung Galaxy S9 Plus da 256 GB al prezzo di 699 euro proviene da TuttoAndroid.