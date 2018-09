Sampdoria-Inter | nerazzurri alla prova del nove Su Sisal Matchpoint sfida del gol Icardi

Sampdoria-Inter - le probabili formazioni : Una tre giorni europea che ha sorriso a quasi tutte le squadre italiane scese in campo , vittorie per Juventus, Inter, Lazio e Milan, pareggio per il Napoli, sconfitta per la Roma, , adesso però è già ...

Inter - Spalletti si affida a Nainggolan e Icardi contro la Sampdoria : Uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A vedra' di fronte Sampdoria ed Inter, allo stadio Marassi di Genova, sabato alle ore 20:30. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dopo gli alti e bassi di queste prime giornate. Al momento, infatti, in classifica la Sampdoria è in zona Champions con sette punti raccolti nelle prime quattro giornate, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha solo quattro punti e per questo motivo ...

Serie A : Crespo opinionista DAZN in Sampdoria-Inter : L’attesissimo incontro del sabato sera alle 20.30 fra Sampdoria e Inter, vedrà i nerazzurri, reduci da una grande rimonta europea, provare a utilizzare questa spinta per invertire il trend in campionato. In cabina di commento il match vedrà il debutto su DAZN di Hernan Crespo, che affiancherà Pierluigi Pardo. Il pre e post partita sarà condotto da Diletta Leotta, insieme a Mauro German Camoranesi.L'articolo Serie A: Crespo opinionista DAZN ...

Sampdoria - Quagliarella : 'Mourinho mi voleva all'Inter - mi chiamò dopo una partita e...' : Fabio Quagliarella, 35 anni. GETTY Quattro presenze, due reti e due assist: non c'era probabilmente inizio migliore nei desideri di Fabio Quagliarella, alla Sampdoria da inizio 2016 e attualmente ...

Serie A - Sampdoria-Inter in diretta streaming su Dazn : ancora dubbi su Lautaro Martinez : Dopo la vittoria su rimonta in Champions League, i nerazzurri tornano a concentrarsi sul prossimo impegno in campionato e, sabato 22 settembre, voleranno al Ferraris di Genova per la sfida contro i doriani. La partita sara' valida per la quinta giornata [VIDEO] di Serie A e si giochera' alle ore 20.30. La diretta Sampdoria-Inter sara' trasmessa in streaming su Dazn e non su Sky. Chi è abbonato a Premium potra' usufruire della piattaforma della ...

Biglietti Sampdoria-Inter : come acquistare gli ultimi tagliandi per la quinta giornata di Serie A : Sabato 22 settembre alle ore 20.30 scenderanno in campo Sampdoria e Inter allo stadio “Luigi Ferraris” per l’anticipo serale della quinta giornata della Serie A 2018-2019. Si prospetta una sfida molto interessante considerando il fantastico stato di forma dei blucerchiati, reduci da due vittorie consecutive con uno score di 8 gol fatti e zero subiti, e l’onda positiva e di entusiasmo che ha inondato i nerazzurri dopo la ...

Al-Ittihad - occhi sulla Sampdoria : gli arabi interessati al club di Ferrero : Ferrero potrebbe essere disposto ad intavolare una trattativa con gli arabi, di cui Sabatini è consulente da inizio agosto. Si ipotizza una base di 180 milioni. L'articolo Al-Ittihad, occhi sulla Sampdoria: gli arabi interessati al club di Ferrero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Sampdoria - si valuta un colpo internazionale in attacco : contatti con lo Zenit San Pietroburgo : Il club blucerchiato va a caccia di un attaccante dal profilo internazionale, contatti con lo Zenit per Driussi ma la trattativa è complicata La Sampdoria continua a monitorare il mercato per individuare un attaccante che possa alzare il livello della rosa. Il nome nuovo è quello di Sebastian Driussi, attaccante classe 1996 dello Zenit San Pietroburgo. Un affare che, tuttavia, si prospetta alquanto complicato viste le richieste del club ...

Diretta/ Sampdoria-Viterbese (risultato live 0-0) streaming video e tv : intervallo! (Coppa Italia) : Diretta Sampdoria Viterbese: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 12 agosto al Marassi e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 21:09:00 GMT)