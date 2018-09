Sampdoria | Giampaolo alle prese con scelte importanti | “ho tre dubbi di formazione”

Sampdoria-Inter - Giampaolo : 'Sarà come un appuntamento al buio. Quagliarella? Tutto chiarito' : Il pari nel recupero con la Fiorentina , il terzo posto in classifica e una notevole fiducia nei propri mezzi. Con questi ingredienti la Sampdoria si avvicina alla sfida contro l' Inter , in ...

Sampdoria - faccia a faccia Quagliarella-Giampaolo : ecco l’esito : La Sampdoria è reduce dal pareggio contro la Fiorentina, l’attaccante Caprari ha ristabilito la parità dopo l’iniziale vantaggio di Simeone. E’ scoppiato un caso Quagliarella, il calciatore non ha preso bene la sostituzione, il tecnico Giampaolo l’ha richiamato al termine della partita. Nella giornata di ieri è andato in scena un faccia a faccia tra i due, c’è stato un chiarimento con la richiesta nei ...

Sampdoria - furia Giampaolo contro Quagliarella : “deve portare rispetto e accettare le scelte” : L’allenatore della Sampdoria ha bacchettato Quagliarella, apparso nervoso dopo la sostituzione avvenuta nel secondo tempo del match con la Fiorentina Un pareggio con polemica quello ottenuto dalla Sampdoria nel recupero della prima giornata di campionato, giocato ieri al Ferraris contro la Fiorentina. LaPresse/Tano Pecoraro I doriani riescono a recuperare lo svantaggio, riequilibrando il match grazie al gol di Caprari arrivato nel ...

Sampdoria-Fiorentina - Giampaolo ai tifosi che protestano : "Non immagino Marassi senza la nostra gente" : L'allenatore blucerchiato e Pioli concordano sul recupero: "Dovevano rinviare tutte le partite. Così ci penalizzano"

Sampdoria - Giampaolo : “vogliamo il nostro pubblico” : “Mi auguro ci siano più tifosi del solito”. E’ l’appello dell’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, in vista del match casalingo di domani contro la Fiorentina, recupero della partita rinviata alla prima giornata dopo il crollo di Ponte Morandi, a Genova. La sfida è accompagnata dalle proteste dei tifosi blucerchiati che avevano detto no all’originario orario delle 17 e hanno manifestato la ...

Sampdoria-Fiorentina - Giampaolo : 'Spero in uno stadio pieno - ci dà ossigeno. I viola giocano un bel calcio' : Archiviato l'ampio successo di Frosinone, per la Sampdoria è tempo di pensare al recupero della prima giornata di campionato. Il match di Marassi contro la Fiorentina era stato rinviato in seguito al ...

Frosinone-Sampdoria - in tribuna anche Nesta : 'Studio Giampaolo' : Ulteriore, prestigioso attestato di stima per l'allenatore della Samp da parte di uno dei personaggi più riconoscibili del mondo del calcio italiano.

Sampdoria - Giampaolo a Frosinone senza alcune pedine importanti : Dopo la vittoria schiacciante sul Napoli di Carlo Ancelotti, la Sampdoria è attesa dall’impegno in Ciociaria contro il Frosinone. Il tecnico Marco Giampaolo nella conferenza stampa pre-gara, oltre a mettere in guardia per la difficoltà della partita, ha annunciato l’indisponibilità di alcuni elementi importanti della rosa doriana: “Sarà il loro esordio ufficiale in casa, ma non temo problematiche ambientali. Sarà ...

Sampdoria - Giampaolo annuncia : “assenti importanti per Frosinone” : Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato dell’impegno di domani della sua squadra: assenze di rilievo Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato oggi della gara che vedrà impegnata la sua squadra nel weekend. I doriani voleranno a Frosinone per giocare la 4ª giornata di campionato senza qualche tassello di spessore: “Sarà il loro esordio in casa, ma non temo problematiche ambientali. Sarà difficile, ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Cambieremo per cause di forza maggiore' : La Sampdoria vuole continuare la marcia positiva dopo il successo sul Napoli e adesso arriva la prova di maturità in trasferta col Frosinone. E per la squadra di Marco Giampaolo si annuncia un ...

Sampdoria - novità per Giampaolo : porte girevoli nell’infermeria doriana : Sampdoria, il tecnico Giampaolo pensa già alla gara contro la Fiorentina in campionato, dopo la sosta si tornerà a fare sul serio La Sampdoria potrà lavorare per una decina di giorni al prossimo incontro di campionato, grazie alla sosta per le gare delle Nazionali. Il tecnico Giampaolo sta dunque organizzandosi per la gara contro la Fiorentina, facendo un po’ la conta degli infortunati sopratutto per quanto concerne la mediana. Una ...

Diretta/ Sampdoria-Napoli (risultato finale 3-0) streaming video SKY : trionfo di Giampaolo - Ancelotti KO! : Diretta Sampdoria Napoli, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Marassi si gioca per la terza giornata di Serie A, i partenopei sono a punteggio pieno(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:19:00 GMT)

Sampdoria - Giampaolo : 'Napoli quasi imbattibile - ma niente è impossibile' : È uno dei tecnici più vincenti al mondo, non l'ho mai battuto: è statistica. Diciamo che lui ha sempre viaggiato in Ferrari, io in scooter e spesso mi sono anche bagnato', prosegue l'allenatore dei ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza stampa : “Napoli quasi imbattibile - ma nulla è impossibile” : L’allenatore della Sampdoria ha parlato in conferenza alla vigilia del match con il Napoli, esprimendo il proprio punto di vista sulla formazione azzurra Quella del Ferraris contro il Napoli è “una partita con tanti pro e tanti contro. In primis è una partita per noi stessi, come squadra, per i tifosi, la prima dopo il disastro del ponte Morandi. Affrontiamo un avversario quasi impossibile da battere: dico quasi, perché di ...