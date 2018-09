wired

: Salvini riesuma il piano B., nel 2019 scatterà il trappolone per il M5S #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Salvini riesuma il piano B., nel 2019 scatterà il trappolone per il M5S #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Albertoczz1 : @salvogrizzanti @ElisaSirica @matteosalvinimi Storia passata, dei tempi di Bossi e non di Salvini. La riesuma il PD… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) “In un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo”. È la sentenza con cui un raggiante Silvio Berlusconi ha sigillato il vertice fiume a palazzo Grazioli con Matteoe Giorgia Meloni. Sul piatto, dopo la cena di domenica scorsa ad Arcore, non solo le candidature per le regionali d’autunno e primavera ma anche una strategia più complessa. Una road map che, dopo l’ingrasso di questi mesi sulle migrazioni, porterà il ministro dell’Interno all’incasso dopo la tornata. E probabilmente al ribaltone, dritto a nuove elezioni politiche da capo assoluto del tridente di centro destra e un buon 30% in tasca. Fantapolitica? Chissà. Certo è che non si tratta di invenzioni. La nota congiunta alla fine dell’incontro parla di una “coalizione politica unita da valori comuni”. Insomma, non ce la siamo inventata noi: sono loro a essersi visti per ore con un vicepremier che, dietro lo ...