Salvini non manda al Colle la bozza del decreto

'Gravissimo l'incontro Salvini-Bannon' - Il segretario del Partito popolare europeo Lopez - : Fiuggi, 21 set., askanews, - 'Steve Bannon è un estremista pericoloso, di cui perfino Trump s'è dovuto sbarazzare per quanto era impresentabile. Leggo che si sta incontrando con Matteo Salvini: è una ...

Ppe e Tajani all'attacco di Bannon : "Grave l'incontro con Salvini. Stia zitto" : "Steve Bannon è un estremista pericoloso, di cui perfino Trump s'è dovuto sbarazzare per quanto era impresentabile. Leggo che si sta incontrando con Matteo Salvini: è una notizia gravissima". Lo afferma il segretario generale del Ppe, Antonio Lopez Isturiz, intervenendo al convegno organizzato da Antonio Tajani. "Trovo inaccettabile che questo ideologo in disgrazia - aggiunge Isturiz - pensi a distruggere il progetto ...

Elsa Fornero - che faccia tosta : 'Gli italiani mi attaccano per colpa di Salvini'. Non per la sua riforma? : Ancora lei, ancora Elsa Fornero , la quale continua a ripetere in più sedi di essere contrarissima alle mosse del governo per superare la sua riforma. La Lega, come è noto, mira all'introduzione della ...

Cosa dice il Decreto Salvini sull'immigrazione - che non piace al Quirinale - : La parte politica riguarda invece le tensioni nella maggioranza: il Movimento 5 Stelle sembra frenare sul Decreto per ragioni che non riguardano necessariamente i suoi contenuti. Il braccio di ferro ...

Reddito di Cittadinanza : Di Maio - Salvini l'alleanza si fortifica : 'Non sarà per tutti' : Reddito di Cittadinanza: un tema su cui potenzialmente i rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle potevano farsi roventi. Gli ultimi sviluppi ed espressione di vedute sulla vicenda raccontano, però, come un elemento del programma molto caro ai pentastellati potrebbe diventare una "pillola" non troppo amara per i seguaci del Carroccio. Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio raccontano come il suo ...

Salvini : “Con il decreto Sicurezza - i migranti non potranno più fare i furbetti” : Commentando l'imminente approvazione del decreto Sicurezza, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Sarà più difficile fare i furbetti per gli immigrati che arrivano in Italia. Se fai domanda d'asilo e prendi a pugni un giornalista o un poliziotto, la domanda d'asilo te la strappo e torni nel tuo Paese. Penso che rispetti costituzione, buon senso, trattati e diritti umani".Continua a leggere

Manovra - Salvini : non ci impiccheremo agli zero virgola : Genova, askanews, - "Abbiamo promesso quello che sapevamo di poter mantenere. Non ci impiccheremo agli zero virgola. L'Italia ha bisogno di crescere". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ...

Salvini : non ci sarà nessun aumento dell'Iva : Genova, askanews, - "Non ci sarà nessun aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando con i ...

Pif vs Salvini : “Ma con bandiera italiana non diceva di pulirsi il c…? Si occupi di ‘ndrangheta - vera emergenza” : “Ministro, è andato a Rosarno e non ha detto una parola sulla ‘ndrangheta, che sta mangiando lei, me e questo Paese”. L’attore e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, ha postato un video su Facebook in cui chiede al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di “occuparsi di criminalità organizzata, vera emergenza di questo Paese. Guardi – ha detto Pif – io sono per la legalità, come lei. Oltre ...

Autostrade - Salvini : Italia non cerca vendetta ma giustizia : Genova, 21 set., askanews, - 'Stiamo lavorando, abbiamo aperto il portafogli e il cuore, Genova e l'Italia non cercano vendetta ma cercano giustizia, cercano futuro. L'importante è ricostruire il ...

Salvini : "Con dl sicurezza migranti non faranno i furbetti" : "Sarà più difficile fare i furbetti per gli immigrati che arrivano in Italia . Se fai domanda d'asilo e prendi a pugni un giornalista o un poliziotto, la domanda d'asilo te la strappo e torni nel tuo ...

Manovra economica - Salvini : 'Non ci sarà l'aumento dell'Iva' : "Non ci sarà l'aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse". Lo ha ribadito il vicepremier Matteo Salvini durante una visita al Salone nautico di Genova. "Stiamo aprendo ...

Salvini al Nautico : "Non ci sarà aumento dell'Iva" : Il ministro dell'Interno a Genova ha annunciato anche che il decreto sicurezza andrà lunedì al Consiglio dei Ministri, sul ponte ha detto: "Genova non cerca vendetta, ma giustizia"

Matteo Salvini - la crisi con il Quirinale sul decreto migranti : Mattarella non vuole firmare : La prima vera crisi politica che si sta affacciando sul governo Lega-M5s rischia di scoppiare sul decreto migranti voluto a gran forza da Matteo Salvini e di fatto frenato da un duplice fronte. Il primo è quello grillino,...