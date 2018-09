Salvini | con dl sicurezza più difficile fare furbi per migranti

Ppe e Tajani all'attacco di Bannon : "Grave l'incontro con Salvini. Stia zitto" : "Steve Bannon è un estremista pericoloso, di cui perfino Trump s'è dovuto sbarazzare per quanto era impresentabile. Leggo che si sta incontrando con Matteo Salvini: è una notizia gravissima". Lo afferma il segretario generale del Ppe, Antonio Lopez Isturiz, intervenendo al convegno organizzato da Antonio Tajani. "Trovo inaccettabile che questo ideologo in disgrazia - aggiunge Isturiz - pensi a distruggere il progetto ...

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

Salvini : “Con il decreto Sicurezza - i migranti non potranno più fare i furbetti” : Commentando l'imminente approvazione del decreto Sicurezza, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Sarà più difficile fare i furbetti per gli immigrati che arrivano in Italia. Se fai domanda d'asilo e prendi a pugni un giornalista o un poliziotto, la domanda d'asilo te la strappo e torni nel tuo Paese. Penso che rispetti costituzione, buon senso, trattati e diritti umani".Continua a leggere

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza agli italiani'. Vertice a Palazzo Chigi. Torna la tensione con Salvini Video : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Salvini : incontro utile - lunedì ok a decreti su sicurezza e immigrazione : vertice a Palazzo Chigi stamani sulle legge di Bilancio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il viceministro Massimo Garavaglia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Assente Luigi Di Maio ancora impegnato nella missione in Cina. La ...

Con chi sta Salvini? Anche la Meloni conferma le parole di Berlusconi la sua dichiarazione è molto pesante : Giorgia Meloni: “Passi avanti per liberare Matteo Salvini dalla morsa del M5s” Il centrodestra “c’è e riparte”. Giorgia Meloni lo annuncia dopo il vertice con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera: “Il leader della Lega ce lo ha chiarito. Infatti, andremo uniti alle prossime Regionali. E non era certo scontato…”. “Penso che l’alleanza per le ...

Susanna - la neo consigliera di Salvini : «Matteo è un maestro. Fa politica umanitaria» : Susanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiQualcuno l’ha definita una sorta di ultras della Lega e (anche se a lei non piace) lo è a tutti gli effetti. Susanna Ceccardi, 31 anni, sindaca di Cascina (Pisa), è appena entrata a far parte del ristretto staff di consiglieri del leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il capitano, la guida, il maestro, per usare le ...

Pif vs Salvini : “Ma con bandiera italiana non diceva di pulirsi il c…? Si occupi di ‘ndrangheta - vera emergenza” : “Ministro, è andato a Rosarno e non ha detto una parola sulla ‘ndrangheta, che sta mangiando lei, me e questo Paese”. L’attore e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, ha postato un video su Facebook in cui chiede al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di “occuparsi di criminalità organizzata, vera emergenza di questo Paese. Guardi – ha detto Pif – io sono per la legalità, come lei. Oltre ...

Centrodestra - Berlusconi : "Torneremo al governo"/ Ultime notizie : Di Maio - "Lui moglie tradita da Salvini" : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le Ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:08:00 GMT)

Manovra economica - Salvini : 'Non ci sarà l'aumento dell'Iva' : "Non ci sarà l'aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse". Lo ha ribadito il vicepremier Matteo Salvini durante una visita al Salone nautico di Genova. "Stiamo aprendo ...

