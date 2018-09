Salvini | Con dl sicurezza migranti non faranno i furbetti

Manovra economica - Salvini : 'Non ci sarà l'aumento dell'Iva' : "Non ci sarà l'aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse". Lo ha ribadito il vicepremier Matteo Salvini durante una visita al Salone nautico di Genova. "Stiamo aprendo ...

Salvini : avanti spediti con dl sicurezza : 11.58 "Incontro utile e positivo",dice il vicepremier Salvini al termine del vertice di governo. "Andiamo avanti spediti, con i decreti sicurezza e immigrazione, che saranno approvati lunedì in Consiglio dei ministri con Conte e Di Maio". "Per i migranti furbetti, che non scappano da guerre o carestie,sarà più difficile avere il permesso di soggiorno". L'Iva non aumenterà, ribadisce, "questo governo è stato votato per tagliare le tasse". ...

Matteo Salvini - la crisi con il Quirinale sul decreto migranti : Mattarella non vuole firmare : La prima vera crisi politica che si sta affacciando sul governo Lega-M5s rischia di scoppiare sul decreto migranti voluto a gran forza da Matteo Salvini e di fatto frenato da un duplice fronte. Il primo è quello grillino,...

Manovra - Di Maio : 'Reddito solo per italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita' : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...

Vertice a palazzo Chigi con Conte Salvini Tria Moavero e Savona : Roma, 21 set., askanews, - E' in corso a palazzo Chigi un Vertice sulla manovra e la politica economica del Governo. Con il presidente del Consiglio sono riuniti il vicepremier Matteo Salvini, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, che sostituisce l'altro ...

Salvini incontra Meloni e Berlusconi : è allarme tra i 5 stelle : (Foto Ansa/Angelo Carconi) Vertice di centrodestra tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un’intesa che allarma il M5s, tanto che la Lega deve confermare l’alleanza per il governo. “Il governo Lega-5stelle lavorerà, e bene, per tutti i cinque anni previsti, rispettando punto per punto il contratto di governo e la voglia di cambiamento degli Italiani”, scrive in una nota il sottosegretario alla presidenza ...

RETROSCENA/ Intesa Berlusconi-Salvini - la verità è in un ascensore di Palazzo Grazioli : Ieri nuovo summit a Palazzo Grazioli tra Berlusconi Salvini e Meloni. Si ricompone il centrodestra, dicono tutti. Forse. Ecco la trappola dell'ex premier. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Elezioni, così Salvini lascia soli i 5 Stelle, di A. FannaDIETRO LE QUINTE/ Incontro Salvini-Berlusconi, ecco la trappola dell'ex premier, di A. Fanna

Berlusconi - Salvini e Meloni : centrodestra unito in tutte le prossime elezioni : 'Nell'attuale situazione politica specie - recita la nota congiunta - in vista della prossima legge di bilancio deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa più parte ...

Centrodestra torna unito per le elezioni regionali/ Berlusconi a Salvini : “Come fai a governare con M5s?” : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:33:00 GMT)