Salute | l’Italia tra i Paesi al top per la riduzione dei morti per malattie non

Salute - Grillo : dati incoraggianti per l’Italia - preoccupano i giovani : Fumo, alcol e chili di troppo: giovani italiani riman dati in Salute . L’ultima edizione dell’European Health Report dell’Organizzazione mondiale della sanità mostra come l’Italia stia portando avanti promettenti misure per raggiungere gli obiettivi fondamentali delineati in ‘ Salute 2020’. L’aspettativa di vita alla nascita in Italia è la seconda più alta di tutti i Paesi dell’Unione europea e due terzi della ...

Salute : aumenta per l’Italia l’import di cannabis terapeutica dall’Olanda : Crescerà considerevolmente per l’Italia l’import di cannabis terapeutica dall’Olanda, il principale produttore europeo di questa sostanza. Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha scritto al –Ministro della Salute olandese, Hugo De Jonge, per chiedere l’invio di ulteriori 250 kg del prodotto, in aggiunta ai 450 kg già concordati sia per il 2018 che per il 2019. Oltre il 50% in più. Il quantitativo totale del medicinale importato dai ...